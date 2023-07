IMPRESE STELLARI. ECCELLENZE SANNITE SOTTO I RIFLETTORI. VIDEO-FOTO

Sono 26 i premi consegnati alle “Imprese Stellari”, 52 le nuove iscritte a Confindustria Benevento e 9 le imprese storiche che hanno ricevuto la targa.

Sono stati gli imprenditori i veri protagonisti dell’evento organizzato da Confindustria Benevento nella splendida cornice dei giardini della Rocca dei Rettori, accompagnati dalla conduttrice Fatima Trotta che li ha guidati nel racconto delle loro storie d’impresa.

Obiettivo della serata, fortemente voluta dal Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, è stato quello di mettere in luce le eccellenze produttive del Sannio, valorizzando quelle imprese che portano in alto il nome del Sannio grazie alla loro capacità creativa, alla tenacia, alla resilienza, all’abilità di sollevarsi anche dopo le cadute.

A loro che contribuiscono quotidianamente a creare ricchezza e benessere, è andato il riconoscimento di “Imprese Stellari” la statuetta dorata, consegnata da autorità e istituzioni, che è stata ideata e realizzata per l’occasione come un vero e proprio “Oscar”.

Queste le motivazioni a base dei premi:

Categoria “Imprese e Sport”. E’ un premio che viene conferito alle imprese che si sono particolarmente distinte per aver sostenuto e finanziato nel corso degli anni attività sportive, consentendone la crescita e ottenendo risultati importanti in campionati di alto profilo.

Premia il Presidente del Coni Mario Collarile.

Ritirano il premio: Miwa Energia srl e Titerno Latte srl.

Categoria “Investimenti sul territorio” viene conferito alle imprese che hanno aperto nuove unità produttive nel Sannio e hanno effettuato investimenti garantendo nuova occupazione e sviluppo.

Premia l’Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro della Regione Campania Antonio Marchiello.

Ritirano il premio Bo Industries Srl; Relax spa; Romano srl.

Premio BPM”. Banco Popolare di Milano, sponsor dell’iniziativa, ha pensato ad un riconoscimento per le imprese che, in sinergia con l’istituto, hanno realizzato investimenti significativi in Italia e all’estero, garantendo nuova occupazione e benessere.

Premia Giuseppe Boscaino, responsabile del Mercato Corporate Centro Sud del Banco BPM.

Ritirano il premio IVPC Group; Rummo Spa; Gruppo Rillo Costruzioni; Sapa spa e Casa di Cura San Francesco.

Categoria “Imprese Innovative”. Il premio viene conferito ad imprese che si sono particolarmente distinte nell’attività di ricerca e innovazione, anche mediante la registrazione di marchi e brevetti.

Premia il Magnifico Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora

Ritirano il premio Agrisemi Minicozzi srl; B for Pet srl; Cavoto Costruzioni srl, G8 Mobili srl, Matter Economy srl e Texi srl , Nashira Hardmetals srl ; Tecnobios srl ; Ticke srl.

Categoria “Giovani e Start Up innovative”. Il premio viene conferito alle imprese che hanno ricevuto riconoscimenti come start up innovative e che si sono impegnate nella promozione dell’autoimprenditorialità, sostenendo i giovani nella realizzazione di attività di impresa

Premia l’Assessore Regionale alla formazione professionale Armida Filippelli,

Ritirano il premio SCP Holden SRL, Your Export Studio SRL.

Categoria “Orgoglio Sannita”. Il premio è conferito alle imprese che hanno dato lustro al Sannio con i riconoscimenti ottenuti fuori provincia, da parte di associazioni nazionali e internazionali, per la crescita, l’innovazione e la formazione.

Premia il Vice Sindaco Francesco De Pierro

Ritirano il premio OFFTEC srl; Mangimi Liverini spa e La Tecnica srl.

Categoria “Imprese Resilienti”. Il premio viene conferito alle imprese che da più di 70 anni operano in provincia di Benevento, per la longevità e persistenza dell’attività.

Premia il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano.

Ritirano il premio: Chiusolo Costruzioni SRL, Fabbriche Riunite Torrone Benevento Spa; SIRFA Srl.

Il premio aziende storiche è quello conferito dal Presidente Oreste Vigorito alle aziende iscritte da più tempo all’Associazione

Ca’ del Re srl, associata dal 1986; Centro Polidiagnostico Gammacord, associato dal 1993; Ciardiello ing.Pietro srl, associato dal 1992; Fibro spa, associato dal 1980;

LAER spa, associato dal 1992; Mangimi Liverini spa, associato dal 1981; Rillo Costruzioni srl, associato dal 1992; Tecno Bios srl, associato dal 1993; S.I.P.A. spa, associata dal 1963.