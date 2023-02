INAUGURATA NUOVA SEDE REGIONALE ANPCI CAMPANIA

Inaugurata ufficialmente la nuova sede regionale di ANPCI Campania presso il Centro Direzionale di Napoli, Isola F12.

A tenere a battesimo il nuovo punto di riferimento logistico dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani, guidata in Campania da Zaccaria Spina, la presidente nazionale Franca Biglio e il vice Arturo Manera. Tra gli ospiti d’onore, il presidente della Prima Commissione Consiliare permanente della Regione Campania che si occupa tra l’altro di Affari Istituzionali ed Autonomie Locali, Peppe Sommese, del presidente della Commissione Aree Interne Michele Cammarano e del presidente della Commissione Anticamorra e beni confiscati, Carmela Rescigno. Ha preso parte all’appuntamento anche una nutrita delegazione di Sindaci delle province campane di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento oltre a referenti dell’associazione provenienti da Calabria, Molise e Basilicata. C’era anche il presidente di Svimar, l’Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e della Aree Interne, Giacomo Rosa. “Quella appena trascorsa è stata una giornata particolarmente intensa ed importante per ANPCI – ha sottolineato il presidente regionale della Campania Zaccaria Spina – perché oltre a celebrare l’apertura della nuova sede, abbiamo approfittato dell’occasione, e della presenza di rappresentanti così autorevoli, per un confronto costruttivo sugli obiettivi futuri. Abbiamo poi tracciato le linee delle imminenti attività che cominceremo a porre in essere sia nella nostra regione e sia nelle attigue regioni del Sud”.