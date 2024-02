“LA COSTITUZIONE DI RUGGERO II – ARIANO (1140)”, PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ORTENSIO ZECCHINO

Venerdì 9 febbraio alle ore 17.00, presso l’Archivio di Stato di Benevento – via Giovanni de Vita, 3 – sarà presentato il libro di Ortensio Zecchino “La Costituzione di Ruggero II – Ariano (1140)” edito da Rubbettino. All’introduzione a cura di Carmine Venezia, Direttore dell’Archivio di Stato di Benevento, seguiranno gli interventi di S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo metropolita di Benevento; Francesco Di Donato, Ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche all’Università “Federico II” di Napoli; Marcello Rotili, Coordinatore Scientifico del Museo del Sannio, già Ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale all’Università della Campania “L. Vanvitelli”.

Sarà presente l’autore.

Incoronato nel 1130, Ruggero II, dopo 10 anni di lotte interne, piegò i feudatari ribelli e, in un’assemblea di tutti i feudatari dal Tronto alla Sicilia, promulgò solennemente la Costituzione del regno. Considerata uno dei primi esempi in Europa di legge scritta a valenza generale, dopo secoli di dominio del diritto consuetudinario (“pietra miliare nella storia del diritto europeo”, secondo la definizione di Kenneth Pennington, eminente storico statunitense), la Costituzione pose le fondamenta su cui fu costruito e su cui si è poi sviluppato il Regno meridionale, tanto che ancora nel Settecento veniva invocata per dirimere i conflitti tra feudalità e potere maiestatico.

In oltre 400 pagine Zecchino offre uno studio esaustivo sui tanti problemi relativi alla storia e ai contenuti della Costituzione, presentando infine l’edizione del testo latino, con apparato critico e traduzione italiana