La Mangimi Liverini ha ospitato il 2nd PLF Student’s Travel Workshop

“Le porte della nostra azienda, dalla produzione ai laboratori, sono sempre state aperte ai progetti dei giovani studenti, a quelli del mondo accademico e dei centri di ricerca, quindi non potevamo che accogliere ancora una volta a braccia aperte questa seconda edizione del workshop interuniversitario sulla zootecnia di precisione, che di fatto si traduce in salute e benessere animale, qualità, sostenibilità, e tracciabilità del prodotto. È questa la Mangimistica Sostenibile che come Azienda e come Assalzoo, l’associazione nazionale di categoria, ci sforziamo di portare avanti”.

Con queste parole Filippo Liverini, Presidente della Mangimi Liverini SpA, ha accolto, insieme al suo staff, il nutrito gruppo di docenti e studenti della seconda edizione di Precision Livestock Farming che ha trascorso un’intera giornata presso il nostro stabilimento.

Ben cinque i poli universitari coinvolti nel progetto, organizzato da ASPA, l’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali, che vede protagonisti studenti, dottorandi e professori degli atenei di Bologna, Milano, Napoli, Piacenza e Viterbo oltre al CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria.

Il tema della giornata, sul quale poi gli studenti universitari si sono confrontati e misurati con la stesura di progetto specifico, è quello delle evoluzioni e delle performances della zootecnia di precisione.

“Il nostro mangimificio – ha anche precisato Liverini nel corso del suo saluto di benvenuto – da anni porta avanti convintamente una visione interdisciplinare che sappia coniugare e valorizzare l’esperienza dell’azienda con il bisogno costante di puntare sulla qualità della ricerca e della formazione. Un obiettivo che è possibile cogliere appieno unicamente costruendo un dialogo costruito tra Imprese e Università. In questo rapporto dialogico e virtuoso c’è il futuro del nostro settore e della zootecnia italiana”.

Al termine della giornata, nella Sala “Mario Liverini”, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei primi tre progetti presentati dagli studenti e ritenuti meritevoli per la loro capacità innovativa dalla Commissione PLF dell’ASPA presieduta dal dott. Fabio Palmiro Abeni e da tutti gli sponsor presenti: DeLaval/Zoomac, Mangimi Liverini, MSD Animal Health, Sugar Plus e T.D.M.