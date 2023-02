LA REGIONE CAMPANIA HA STANZIATO ALTRI 10MILIONI PER SOSTENERE LE IMPRESE CAMPANE COLPITE DAL CARO ENERGIA

La Regione Campania ha pubblicato l’Avviso per concedere ULTERIORI contributi alle imprese manifatturiere che hanno subito forti incrementi del costo dell’energia elettrica e gas nel periodo 2022 – 2022.



BENEFICIARI

Possono presentare le domande per l’accesso ai finanziamenti le Imprese Campane esercenti ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (sezione C codice ATECO):

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 13 INDUSTRIE TESSILI 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 METALLURGIA 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE



CONTRIBUTO

Il contributo è pari al 30% dell’aumento del costo energetico (gas o elettrico o entrambi). L’aiuto sarà concesso unicamente alle imprese che abbiano registrato, nel periodo 1° , un aumento dei costi energetici (gas o elettrico o entrambi) di almeno € 1.000,00 (iva esclusa) rispetto alle tariffe del 2021. Le fatture devono essere emesse nei confronti dell’impresa che partecipa alla procedura, riferite ad una o più sedi operative ubicate in Campania (max 3). L’importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000 per impresa. Le imprese che hanno già usufruito del contributo di cui all’Avviso approvato con D.D. n. 869 del potranno presentare richiesta soltanto per il periodo ottobre – 2022.



MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

In unica soluzione, mediante accredito sul conto corrente bancario e/o postale (IBAN) indicato nella domanda di partecipazione.



DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 10milioni.



MODALITA’DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Le imprese richiedenti devono presentare apposita Domanda di Agevolazione, esclusivamente in modalità telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno e fino alle ore 12:00 del giorno 23 2023. Le domande ammesse saranno ordinate in graduatoria in maniera decrescente, sulla base della maggiore incidenza percentuale dell’aumento del costo dell’energia sostenuto dalle imprese.