L’indiscrezione: Benevento, conferma per Foggia. Vicino anche Caserta

Il Benevento ripartirà da Pasquale Foggia, ormai non ci sono più dubbi. Le riserve sono state sciolte nelle ultime ore, il direttore sportivo resterà al suo posto malgrado una stagione deludente. Erano stati accostati altri nomi al Benevento, senza fondamento. Soprattutto era stato accostato Foggia alla Lazio, anche in questo caso che ci fossero i margini: Lotito si affiderà quasi sicuramente ad Angelo Fabiani. È probabile che l’allenatore Fabio Caserta, in discussione nelle ultima parte della stagione, riparta da Benevento: non c’è la stessa sicurezza come nel caso di Foggia, ma siamo sulla strada giusta.

