LIONS. IL GOVERNATORE SCARPINO IN TOUR A BENEVENTO. FOTO-VIDEO

Doppio appuntamento a Benevento per il Governatore del Distretto Lions 108 YA, Prof.Franco Scarpino e del past Governatore Avv.Francesco Accarino.

Una occasione importante per visitare anche il capoluogo sannita con le sue bellezze monumentali.

TV7 ha fatto tappa al Museo del Sannio questa mattina per incontrare i due illustri ospiti accompagnati da Gianfranco Ucci responsabile del distretto GST (Global Service Team) nelle regioni Campania, Calabria e Basilicata

Sentiamo le interviste realizzate da Alfredo Salzano