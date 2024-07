LOMBARDI: “BEN L’ASSESSORE REGIONALE FORTINI SULLA SALVAGUARDIA DELLE DIRIGENZE SCOLASTICHE DEI PICCOLI COMUNI”

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha accolto con favore le dichiarazioni dell’Assessore regionale della Campania alla Scuola Lucia Fortini, in merito alla pianificazione del dimensionamento scolastico, rese a Foglianise (BN) nell’ambito della cerimonia inaugurale dell’edificio della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Padre Isaia Columbro da Foglianise”, alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, DEL Sindaco Giovanni Mastrocinque e delle Autorità civili e militari.

«L’Assessore Fortini – ha dichiarato il Presidente Lombardi – ha assicurato che nessuna soppressione di Dirigenze scolastiche sarà disposta nel territorio sannita. Ci siamo battuti per mesi contro le disposizioni di legge nazionale che subordinano la conferma della Dirigenza scolastica a seconda del numero degli alunni iscritti senza distinzioni tra area metropolitana e area interna e collinare. Non è possibile non tenere coto del fatto che queste ultime sono interessate da un severo spopolamento e non è possibile intervenire nella materia della Scuola pubblica senza avere riguardo di una realtà demografica, peraltro evidente da anni a tutti, e non solo ai cultori di scienze sociali e demografiche. Senza questa consapevolezza si rischia la cancellazione della quasi totalità delle Dirigenze scolastiche sul territorio sannita e la perdita di numerosi posti di lavoro. Ricordo – ha proseguito Lombardi – che su sollecitazione della Presidenza della Provincia di Benevento e del Consiglio Provinciale che aveva votato un importante documento in tal senso nell’ottobre 2022, lo stesso Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel gennaio 2023, nel trasmettere la documentazione presentata dalla Provincia sannita, aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione, al Ministero dell’economia, alla Conferenza dei Presidenti della Regioni, di assumere «determinazioni» al fine di salvaguardare le Dirigenze scolastiche nelle aree interne disagiate e fragili. Nel prendere atto con viva soddisfazione della decisa presa di posizione dell’Assessore regionale Fortini alla presenza dello stesso Presidente De Luca, ribadisco la necessità che le Istituzioni considerino le Scuole quali elementi strategici di un servizio essenziale per il territorio e per i cittadini dei piccoli Comuni. Non si possono cancellare in nome della contabilità le Scuole: sopprimerle significa depauperare di servizi essenziali il territorio fragile ed introdurre nel sistema sociale delle aree interne un altro motivo per una ulteriore fuga dai piccoli Comuni. Peraltro il sistema scolastico nazionale è già pesantemente minacciato dalla legge sull’Autonomia differenziata – ha concluso Lombardi: dobbiamo batterci tutti affinché non siano attaccate ulteriormente i capisaldi di questo servizio sul territorio della dorsale appenninica».