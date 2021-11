MERANO WINE FESTIVAL, PROTAGONISTE LE ECCELLENZE SANNITE

L’enogastronomia sannita protagonista del «Merano Wine Festival».

Vini e prodotti del territorio in un grande evento internazionale dedicato alle eccellenze del settore.

“Casa Sannio”, struttura allestita da “Sannio Consorzio tutela vini” e dalla Camera di Commercio di Benevento, é stata collocata nell’area del «Fuorisalone» della kermesse altoatesina con le sue 27 aziende aderenti all’iniziativa.

Una vetrina di importante promozione dei prodotti sanniti per una manifestazione che è diventata con il tempo uno degli eventi enogastronomici più importanti d’Europa.

Organizzato anche uno showcooking nell’ambito dello spazio «Campania Felix&Gourmet» alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Caputo.

Una scoperta tra le varietà dei prodotti e delle terre sannite con le proprie peculiarità in termini di eccellenze enogastronomiche, attraverso un percorso culturale e culinario di alto livello.