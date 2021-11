Secondo colpo esterno del Benevento 5. Superato anche il NordOvest

Secondo blitz esterno in questa stagione per il Benevento 5 che ha vinto 4-3 sul campo del Nordovest dopo aver ipotecato il successo già nel primo tempo chiuso avanti 3-0 grazie alle reti di Volonnino, Calavitta e Botta con gli ottimi interventi dell’estremo difensore Matheus Rocha che hanno blindato il tris dei sanniti fino all’intervallo.

Nella ripresa, in avvio, il gol del Nordovest di Emer ha riaperto la gara e con i padroni di casa protesi all’attacco per rientrare in partita, il Benevento 5 ha avuto tanti spazi a disposizione per chiudere il match, ma dal possibile 4-1 si è arrivati al 3-2 di Chispi al 13’ che ha reso incerto il finale. Il Benevento 5, a differenza di quanto era avvenuto nel ko interno subito in rimonta nel turno precedente è stato bravo a mantenere il giusto equilibro in campo segnando il 4-2 con Volonnino a due minuti dalla sirena. Tuttavia il 4-3 dei padroni di casa a 28 secondi dal termine ancora con Chispi ha obbligato il Benevento 5 a mantenere alta la tensione fino all’ultimo secondo con i ragazzi di mister Cundari che hanno conquistato un successo importantissimo per il morale e per la classifica. Grazie a questa vittoria ora il Benevento 5 è a quota 9 punti e nella prossima giornata ospiterà al «PalaTedeschi» la Roma C5.

Classifica: Lazio 12, F. Pomezia 12, Ecocity Genzano 10, Benevento5 9, Active Network 9, Italpol 7, Cus Molise 4, Tombesi Ortona 4, Nordovest 4, Roma C5 3, Sp. Sala Consilina 3, Academy Pescara 3, Mirafin 1.

Serie A2 – Girone C

5a giornata

NORDOVEST 3

BENEVENTO 4 (pt 0-3)

NORDOVEST: Giannone, Marchetti, Panucci, Chispi, Emer, Lutta, Degan, L. Kamel, Degan, Moragas, Di Eugenio, Chianese, Palombelli. All. Salustri

BENEVENTO: Rocha, Botta, Galletto, Stigliano, Volonnino, Calavitta, Mejuto, Di Luccio, De Figlio, Brignola, Kullani, Lovrencic. All. Cundari

RETI: 8’pt e 18’st Volonnino (B), 10′ pt Calavitta (B), 11′ pt Botta (B), 2’st Emer (N), 13’ e 19’st Chispi (N).