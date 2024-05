Premiazione vincitori Premio Lupo 2023: il 19 maggio a Castelfranco in Miscano con Fortunato Cerlino. Racconti arrivati anche da Regno Unito e Grecia.

Il progetto è infatti promosso dai. La direzione artistica del concorso è affidata alla, compagnia teatrale foggiana diretta da Pierluigi Bevilacqua.

La cerimonia di premiazione si terrà il 19 maggio, alle ore 11.00, presso la Casa della Musica di Castelfranco in Miscano, in provincia di Benevento. All’evento parteciperanno i sindaci dei Comuni promotori, i giurati, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione del concorso, i vincitori dell’edizione 2023 e la direzione artistica della Piccola Compagnia Impertinente.

Ospite della manifestazione sarà l’attore Fortunato Cerlino, noto al grande pubblico per il ruolo di Pietro Savastano nella serie di successo “Gomorra”. Prima della premiazione, è in programma un talk su letteratura, cinema, e ruolo della cultura nei piccoli centri.

Sono tre i premi assegnati per il 2023: nel genere “Drammatico”, il riconoscimento è andato a Rachele Totaro di Brandizzo (Torino) per il suo coinvolgente racconto “Catena”. Nel genere Drama Comedy, il premio è stato assegnato a Elena Leardini di Soave (Verona) per il suo originale racconto “Far west”. Infine, nel genere Comico, è stato assegnato un ex aequo a Davide Santocchi di Pompei (Napoli) con il suo divertente racconto “Dracula dallo psicologo” e a Ignazio Salvatore Basiledi Cagliari con il suo spiritoso racconto “Fischi per fiaschi”.

Ciascun vincitore riceverà un premio di 700 euro più un buono libri di 50 euro spendibile presso la libreria Kublai di Lucera, partner artistico di questa edizione.

Il concorso ha visto la partecipazione di 287 racconti, di cui 258 validi e in gara, provenienti da 19 regioni italiane: Lazio, Puglia, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Sicilia, Liguria, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Molise, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Trentino Alto Adige, Marche e Calabria, oltre ai due dall’estero. I racconti validi si suddividono in 144 Drammatici, 74 Drama Comedy e 40 Comici.

“La premiazione di mattina – annuncia Pierluigi Bevilacqua – sarà un momento di gratitudine e riconoscimento per tutti i partecipanti che hanno reso possibile l’iniziativa, ma anche un’occasione di partecipazione per comunità piccole e operose che credono nella cultura. Inoltre, lanceremo il bando per l’anno 2024, invitando autori emergenti e appassionati a condividere le loro storie e a contribuire alla ricchezza culturale del nostro concorso, com’è stato finora”.

L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 329.3848435.