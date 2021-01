Meteo Cronaca DIRETTA CAPODANNO: NEVE in PIANURA già in atto, ma pure forti PIOGGE. EVOLUZIONE per le PROSSIME ORE

Il Capodanno si è aperto all’insegna dell’ennesimo peggioramento sul fronte meteo. In queste ore non solo si segnalano piogge sparse su parecchi tratti del Nordovest, deboli sul Veneto, sulla Sardegna e lungo l’area tirrenica del Centro, ma sono in atto anche nevicate a bassissima quota a tratti fino in pianura tra il basso Piemonte, la Liguria e la Lombardia meridionale.

Alla luce di quanto sta già accadendo, ci aspettiamo dunque un Venerdì 1 Gennaio dal contesto meteorologico assai turbolento. Vediamo allora come evolverà la situazione nelle prossime ore.

NEVE: occhi puntati su molti angoli del Nordovest dove nel corso della mattinata nevicate fino in pianura potranno imbiancare città come Cuneo, Torino, Milano, le aree della Brianza e del Pavese fino ai comparti più occidentali dell‘Emilia come il piacentino. Neve a quote molto basse anche su alcuni tratti dell’Appennino ligure ed emiliano occidentale. Attese inoltre abbondanti e copiose nevicate su tutto l’arco alpino sopra i 400-500m di quota.

Nel corso della giornata si imbiancheranno anche molte zone dell’Appennino centrale sopra i 1200-1300m, ma nel contempo la quota neve inizierà un po’ ad alzarsi sul Nordovest.

PIOGGE e TEMPORALI: dove non ci saranno i fiocchi bianchi, ci penseranno le piogge e qualche temporale a mantenere un contesto meteo fortemente instabile. Rovesci anche a sfondo temporalesco potranno colpire nel corso della giornata soprattutto il Levante ligure e gran parte del comparto tirrenico, dalla Toscana, al Lazio fino alla Campania. Altri piovaschi bagneranno inoltre molti tratti del Nordest.

In questo contesto di maltempo, saranno poche le zone dove il quadro meteorologico risulterà meno agitato come nel caso delle regioni del versante adriatico e su gran parte del Sud dove la pioggia si farà vedere solo su parte della Sicilia verso il tardo pomeriggio e la sera.

In seguito il brutto tempo sarà comunque destinato ad insistere anche durante la prossima notte, preludio ad un inizio di weekend all’insegna delle piogge e ancora della neve.

