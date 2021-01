Meteo DIRETTA EPIFANIA: in ATTO ROVESCI e NEVICATE a Bassa Quota. L’EVOLUZIONE per le PROSSIME ORE

Anche il giorno dell’Epifania sembra voler trascorrere all’insegna del tempo capriccioso. In queste ore infatti, la nostra meteo cronaca diretta segnala alcuni rovesci su molti angoli del Paese con anche qualche nevicata fino a bassa quota sulle regioni del Nordovest per la precisione tra l’est del Piamonte e la bassa Lombardia. Piogge e locali temporali invece si segnalano sulla Liguria di Levante al confine con le coste nord della Toscana. Altri piovaschi sono in corso nelle aree interne del Centro specie tra Lazio ed Abruzzo. Ma il tempo fa i capricci anche su parte del Sud dove si registrano rovesci temporaleschi nel sud della Campania e sul nord della Calabria.

EVOLUZIONE: nelle prossime ore, nonostante non ci attendiamo una fase particolarmente intensa di maltempo, sarà necessario un ombrello a portata di mano su molti tratti del Nord. Piogge sparse bagneranno per gran parte della giornata la Liguria di centro-levante, il comparto più settentrionale della Val Padana e del Triveneto. Attenzione anche alla neve che potrà ancora cadere fino a quote molto basse su queste regioni.

Vivamente consigliato l’ombrello anche su parte del Centro e del Sud come in Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e comparti centro-settentrionali della Puglia.

In serata il brutto tempo muoverà il suo baricentro verso sud. Ci attendiamo dunque un graduale miglioramento al Nord ed in seguito anche al Centro, mentre sul Mezzogiorno l’atmosfera continuerà a rimanere un po’ turbolenta con rovesci anche a sfondo temporalesco soprattutto tra Campania e settori nord della Calabria tirrenica. Meglio altrove.

