Meteo: FESTA dell’IMMACOLATA sotto l’ACQUA, poi in SETTIMANA pure un NUOVO CICLONE. Le PREVISIONI complete

Quella appena iniziata sarà una settimana carattetizzata dalle piogge, da una tregua effimera e, successivamente, pure da un nuovo ciclone.

Dopo un lunedì che si sta rivelando a tratti ancora inclemente, un deciso peggioramento è atteso proprio per la giornata dell’8 dicembre, quando il quadro meteorologico tornerà ad incupirsi piuttosto marcatamente. Già dal mattino, infatti, le nostre regioni centro-settentrionali si troveranno sotto una compatta coltre di nubi, foriere di precipitazioni, localmente a carattere temporalesco, che andranno a colpire in particolare Liguria e Toscana, nonché le zone costiere ed interne laziali. Col passare delle ore il maltempo si intensificherà ulteriormente, estendendosi soprattutto al Nordest ,dove saranno possibili dei veri e propri nubifragi, non da escludere anche sul medio versante tirrenico, segnatamente tra Lazio e Campania.

Attenzione inoltre alla neve che riprenderà a scendere con decisione sui rilievi alpini anche a quote basse (sicuramente inferiori o prossime ai 1000 metri di quota), più elevate invece sul comparto appenninico centro-settentrionale.

Mercoledì 9 l’Italia continuerà ad essere avvolta da una circolazione ciclonica. Ci attendiamo dunque precipitazioni sparse al Nord con neve sulle Alpi ancora a bassa quota. Rovesci e temporali insisteranno, soprattutto nel pomeriggio) su tutte le aree tirreniche e dunque su quelle toscane, Laziali e poi su Campania, Calabria e Sicilia. Precipitazioni meno diffuse sulla Sardegna e sul resto del Sud. Più asciutto inoltre il tempo sul lato adriatico.

Arriviamo a giovedì 10 quando vivremo una pausa più asciutta al Nord e anche su gran parte del Centro-Sud, salvo per qualche rovescio su Liguria, Lazio, Sardegna, Campania e Sicilia. Questo momento di relativa tregua dal maltempo sarà dovuto all’allontanamento del vortice dal nostro Paese. Tuttavia, già dalla serata una nuova perturbazione si avvicinerà alla Sardegna, provando le prime precipitazioni sull’isola. In seguito, diciamo dalle prime ore di venerdì 11 e per tutto il corso della mattinata, ci attendiamo frequenti piogge al Sud, mentre il tempo si manterrà più tranquillo altrove. Dal pomeriggio, peggiorerà al nordovest e su parte del Centro, mentre nel contempo si farà strada un miglioramento al Sud.

L’inizio del weekend sarà caratterizzato dall’arrivo di venti di Maestrale. Sabato 12 le precipitazioni si concentreranno maggiormente sui versanti tirrenici centro-meridionali e sulla Sardegna occidentale.

Se tutto verrà confermato, solo da domenica 13 potrebbe invece aprirsi una fase più tranquilla per molte aree del nostro Paese, grazie a una rediviva alta pressione che tenterà di estendersi sull’Italia.

Ma su tale ipotesi sarà opportuno attendere ulteriori conferme.

