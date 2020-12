Meteo: PROSSIME ORE, Cattivo Tempo in arrivo, tornano NEVE in pianura, VENTO e NUBIFRAGI. Evoluzione fino a SERA

Dopo un breve e parziale tregua per alcuni regioni d’Italia, il cattivo tempo è pronto a ritornare protagonista con il suo carico di nubifragi, vento e neve fino in pianura. Dall’Atlantico infatti si sta approssimando un nuovo vortice di bassa pressione che comprometterà il meteo per parecchi giorni.

Ma andiamo intanto a vedere come evolverà la situazione nelle prossime ore e la tendenza fino a questa sera.

La parte avanzata di un nuovo fronte perturbato porterà nel corso della mattinata piogge sparse ad iniziare dalle regioni di Nordovest dove cadrà inoltre la neve fino a quote molto basse localmente in pianura su molti tratti del Piemonte. Col passare delle ore il meteo sarà destinato a subire un ulteriore peggioramento sulle regioni settentrionali dove la pioggia si estenderà un po’ ovunque ma risulterà più intensa su Liguria e Lombardia con qualche possibile nubifragio sui comparti di centro-levante liguri. Continuerà inoltre a cadere a tratti abbondante la neve in pianura sul Piemonte e a bassa quota sul resto del settore alpino.

Tra il pomeriggio e la sera, mentre la parte più cattiva del maltempo continuerà a colpire il Nord segnatamente Alpi e Prealpi, il tempo andrà peggiorando anche su alcuni tratti del Centro e sulla Sardegna. Sull’Isola e sulla Toscana la pioggia cadrà a tratti anche forte, mentre su Umbria e Lazio i fenomeni risulteranno meno importanti e soprattutto discontinui. Più asciutto il tempo invece sul lato adriatico

Prestare inoltre attenzione anche al deciso rinforzo dei venti da Scirocco che potranno produrre alcune mareggiate sui versanti esposti tirrenici, mentre sul lato opposto adriatico inizierà ad attivarsi il fenomeno dell’acqua alta sulla laguna veneta.

Questo primo peggioramento farà da apripista ad una fase meteo assai turbolenta che coinvolgerà gran parte del Paese anche per tutto il corso del weekend.

ilmeteo.it