NEL FILM DI RENATO GIORDANO “QUI STAREMO BENISSIMO” VINO E SANNIO PROTAGONISTI (VIDEO E FOTO)

E’ stato presentato questa mattina presso l’Hotel Villa Traiano il nuovo film “Qui staremo benissimo” del regista ed attore sannita Renato Giordano – direttore artistico di Benevento Città Spettacolo.

L’ambientazione della produzione cinematografica, sostenuta dalMinistero della Cultura e della Film Commission della Regione Campania, è rappresentata dal genuino ed incontaminato Sannio, fatto di campi e vigneti immersi nella storia. In questi luoghi i prodotti sono ancora il motore portante di uno stile di vita, con decine eccellenze, primo tra tutti il vino.

Sofia ed Alessio si innamorano proprio qui, entrambi fuggono da qualcosa. Sarà il caso a farli incontrare. Una storia d’amore che non sarà, però, mai vissuta fino in fondo.

Nel corso della conferenza è stato anche annunciato che il set delle riprese sarà Benevento e non solo. Si sta pensando anche ai Comuni di Cerreto Sannita e di Ceppaloni con un cast di buon livello e con maestranze locali.

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il Sindaco del capoluogo sannita Clemente Mastella, oltre ai produttori.

