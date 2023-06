NOTTE MAGICA PER L’AGENZIA DI COMUNICAZIONE SANNITA YOLO PLUS. CINQUE PREMI IN UNA SOLA SERA.

Si sono svolte in contemporanea due celebri manifestazioni nel settore della comunicazione, l’Openartaward a Napoli e il Mediastars a Milano.

L’azienda beneventana Yolo Plus, guidata ormai da 8 anni da Bruno Sparandeo e Gerardo Dello Iacovo, è riuscita a sbancare su entrambi i palchi raccogliendo premi ma soprattutto soddisfazioni.

A Napoli, nello splendido contesto dell’Istituto Grenoble, sede anche del consolato francese, si è tenuta la nona edizione del Openartaward. La celebre manifestazione partenopea, che premia i migliori progetti di comunicazione tra quelli in gara, ha visto Yolo Plus portare a casa bene tre premi e tanta consapevolezza di un percorso sempre più nazionale.

Sul palco della cerimonia il team dell’agenzia sannita ha ritirato ben due premi per il progetto “Passione dentro al Cuor per La Pampanini” e in particolare il Premio UNA come miglior progetto nella regione Campania e la Targa Oro Speciale “Stefano Mandolese” come miglior progetto con utilizzo di tecniche di disegno, illustrazione e animazione. Inoltre, nella categoria Self Promotion, la stessa azienda ha ritirato una Targa Bronzo per il progetto relativo al proprio sito internet.

Nello stesso tempo, a Milano, si è svolta la ventisettesima edizione del Premio Mediastars dove Yolo Plus non ha presenziato per ovvie priorità logistiche ma ha ottenuto comunque due grandi riconoscimenti. Ancora una volta per il progetto “Passione dentro al Cuor per La Pampanini”, l’azienda di Sparandeo e Dello Iacovo è stata premiata con una Special Star per la Copy Strategy e una per il Graphic Design assegnate rispettivamente al Direttore Creativo Gerardo Dello Iacovo e al Art Francesco Pocino.

“Una gioia indescrivibile essere premiati in tutte le manifestazioni in corso e per cui avevamo presentato progetti. Continuiamo a produrre qualità – le parole dell’amministratore e Direttore Generale Bruno Sparandeo – ma soprattutto a seguire il percorso che abbiamo in mente per la nostra azienda. Abbiamo ancora una volta portato alla ribalta piccoli grandi progetti dedicati, questa volta, a noi stessi e un piccolo grande brand del nostro territorio. E’ la dimostrazione che se metti il massimo della professionalità e delle competenze in gioco, il lavoro paga sempre a prescindere dal respiro del progetto. Il mio grande grazie va al super team che è l’anima di Yolo Plus, a tutti i partner che da anni ci seguono fedelmente e ai clienti (non solo quelli premiati negli anni). La mia Special Star invece è per il mio socio Dello Iacovo. Quando abbiamo ridisegnato l’agenzia insieme nel 2015 volevamo che fosse un motore a spinta creativa e ciò sarebbe stato possibile solo con un grande Direttore Creativo come lui.”

Yolo Plus ha presenziato solo alla cerimonia di Napoli, festeggiando insieme ad altre agenzie a cui è legata dalla comune partecipazione a UNA – Aziende della Comunicazione Unite, altro fattore importante per la crescita aziendale.