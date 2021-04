Nuova ONDATA di PIOGGE battenti, entro SERA anche ROVESCI NEVOSI. Evoluzione PROSSIME ORE

E’ in atto una nuova ondata di piogge battenti in queste ore su alcune regioni d’Italia e la nostra meteo cronaca diretta è come sempre pronta a raccontarvi cosa sta accadendo e come evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore.

Sotto osservazione, al momento, le regioni di Nordest e alcuni tratti del Centro. Piogge anche sotto forma di rovescio sono segnalate infatti su alcuni tratti orientali della Lombardia, gran parte dell’Emilia Romagna e su molti angoli del Triveneto.

Da segnalare al momento deboli nevicate sull’Arco alpino centro-occidentale a quote mediamente prossime ai 1100/1200m.

Al Centro le precipitazioni più importanti sono in atto in Toscana, Umbria e nelle aree interne delle Marche e poi sul nord del Lazio e della Sardegna.

Altrove il meteo si mantiene più asciutto con anche qualche timida e coraggiosa schiarita sull’area ionica dove i venti caldi di Scirocco continuano a mantenere per altro un contesto più mite rispetto al resto del Paese.

EVOLUZIONE: nel corso della giornata la presenza di una circolazione ciclonica manterrà condizioni meteo praticamente immutate con il brutto tempo che tenderà ad avvolgere specialmente le regioni di Nordest e gran parte dell’area tirrenica del Centro. Da segnalare che tra il pomeriggio e la sera si attiverà inoltre una vera e propria ondata di FORTE maltempo con intense piogge, temporali e locali nubifragi sul comparto del Triveneto in particolare sul Friuli Venezia Giulia e il Veneto orientale. L‘arrivo di aria più fredda inoltre contribuirà a provocare copiosi rovesci nevosi sui rispettivi rilievi fino a quote molto basse (500/700m).

Meglio andranno le cose al Nordovest dove ci attendiamo un graduale miglioramento più evidente sul finire della giornata.

Al Centro, come già anticipato, saranno soprattutto i settori tirrenici ad essere maggiormente colpiti dai capricci atmosferici. Piogge e rovesci temporaleschi si daranno infatti appuntamento sulla Toscana e soprattutto nel Lazio con forti temporali e locali nubifragi anche su Roma. Ombrelli a portata di mano pure sul resto del Centro e verso sera anche al Sud, spesso risparmiato dalle piogge in queste ultime 48 ore.

Questa fase di maltempo ci accompagnerà inoltre per la notte seguente a garanzia di un martedì ancora all’insegna del tempo assai capriccioso nonostante piccoli segnali di miglioramento attesi soprattutto nel corso della settimana.

