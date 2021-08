ORDINANZA DEL SINDACO DI BENEVENTO MASTELLA PER RISCHIO ONDATA DI CALORE

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emanato un’ordinanza in merito all’avviso regionale di criticità per rischio di ondata di calore in Campania. Nell’ordinanza si invita la cittadinanza all’osservanza di regole comportamentali in grado di:

 limitare l’esposizione alle alte temperature;

 facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione,

 ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli);

ogni utile e dettagliato consiglio è reperibile ai seguenti link :

