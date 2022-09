POLIZIA PENITENZIARIA IN LUTTO. SI È SPENTO A 52 ANNI L’AGENTE OSVALDO FISCHETTI

La polizia penitenziaria locale, nella persona del delegato regionale del USPP, Maurizio Repola, si stringe attorno al lutto che ha colpito la famiglia dell’agente Osvaldo Fischetti.

Osvaldo era assistente capo, in servizio presso la casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi.

Dedito al dovere e alla professione, aveva in passato anche militato nella politica come assessore comunale di Sant’Angelo a Cupolo ed era appassionato di calcio, che insegnava ai giovani atleti.

Originario di Bagnara, si è spento a 52 anni sopraffatto da un brutto male.