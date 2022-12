Realtà Sannita chiude il 2022 con un numero doppio, in cui, ovviamente, molto spazio è dedicato alle imminenti festività natalizie. Questi i titoli: “Il simbolismo del cibo natalizio” di Ivana Tanga; “Il Magico Natale Sannita” di Annamaria Gangale; “Il cardinal Comastri inaugurerà il Presepe Vivente di Pietrelcina” di Miriam Masone; “A Sant’Agata de’ Goti si rinnova l’appuntamento con il Presepe Vivente” di Alessio Augliese; “Le festività di dicembre in quel di Foglianise sul finire del 1920” di Nicola Mastrocinque; “EcoNatale: il progetto di educazione ambientale” di Annamaria Gangale.

Mario Pedicini con il suo editoriale “Acque chiare” rimesta nella torbida vicenda dell’acqua al tetracloetilene e, tra le altre cose, scrive: “La virtù dell’amministratore deve essere la prudenza. In quello spettacolare annuncio di veleni in ogni goccia d’acqua sgorgante da rubinetti e scarichi di cessi, altro che un dovere d’ufficio, poteva starci un vero e proprio procurato allarme (art 658 del Codice Penale) presso l’Autorità. Nel caso di specie il Prefetto che, però, saggiamente, si è limitato ad invitare il solista ad atterrare, svestendosi della tuta acrobatica”.

Di seguito una panoramica degli altri articoli presenti su questo numero del giornale: “Problemi irrisolti e smania di protagonismo… Cosa resterà dei Consigli comunali?” di Marisa Zotti Addabbo”; “Il Covid non è finito… Vacciniamoci” di Giancarlo Scaramuzzo; “Un patto per il made in Campania” di Peppino Chiusolo; “Agroalimentare, l’impegno del senatore Matera”; “Risciaquar i panni nel Calore” di Paola Caruso; “La Parrocchia di San Gennaro festeggia i primi 40 anni”; “A Montesarchio approvato il PUC” di Lucia De Nisi; “San Menna testimone luminoso del comandamento dell’amore” di monsignor Pasquale Maria Mainolfi; “L’associazionismo studentesco sannita” di Antonio Spina.

Benevento Calcio a tutta pagina con i servizi giornalistici di Andrea Orlando e Luca Maio e le splendide foto a colori di Arturo Russo.

Infine, le consuete rubriche: “Oltre le mura” di Elio Galasso “Mariana Starke. L’enigma dell’obelisco di Benevento”; “Dica 33” a cura del dottor Enzo Tripodi “Allarme denatalità”; “Sesto Potere” di Carlo Delasso “Homo digitalis e non solo”; “Protagonisti al traguardo”, quindi spazio all’ilarità con la “sgrammaticata” missiva “Ti sono quasimente scritto questa lettera” dell’emigrante.