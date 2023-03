RILANCIO INFRASTRUTTURALE DEL SANNIO. PLAUSO DELLA LEGA SANNIO AL MINISTRO SALVINI

La Lega del Sannio plaude all’impegno del Ministro alle Infrastrutture, nonché Vice Presidente del Consiglio, e nostro Segretario Federale Matteo Salvini che, dietro nostra sollecitazione, ha assunto l’impegno di sostenere il rilancio infrastrutturale del Sannio da decenni abbandonato da una politica locale e regionale che ci ha relegato ad essere la “cenerentola” della Campania.

Siamo convinti che il raddoppio della Telese-Caianello; la risoluzione della questione della diga di Campolattaro, ed il completamento della Fortorina, saranno al centro delle politiche del ministero di Salvini che da sempre ha privilegiato il territorio rispetto alla mera occupazione del potere fine a sé stesso.

Dette opere sono strategiche per far uscire il Sannio dall’isolamento ed essere così volano di uno sviluppo anche ai fini turistici per le connotazioni ambientali, culturali e turistiche del nostro territorio.

Matteo Salvini, per quanto riferito, non ha affidato nessuna delega a chicchesia per risolvere il problema dei ristori degli espropri delle aree interessate dall’alta velocità Napoli-Bari: l’unica delega è nell’impegno diretto con la gente che deve essere partecipe di detti processi e non subirli come accaduto sinora, in particolare per il pastrocchio delle vicende legate alla diga di Campolattaro.

Arch. Vincenzo Lombardi

Responsabile Lega Dipartimento

Infrastrutture e Turismo