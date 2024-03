RISPETTO DIRITTI POLIZIA PENITENZIARIA, PROTESTA DEL CON.SI.PE. (FOTO)

Nella giornata di ieri Il CON.SI.PE. (Confederazione sindacati di Polizia Penitenziaria) ha manifestato davanti al carcere di Benevento era presente una delegazione dei vertici del CON.SI.PE. il Segretario Regionale Campania Luigi Castaldo ed il Vice Regionale Tommaso De Lia denunciano che presso il carcere sannita c’è un grave scollamento tra la Direzione ed il Personale di Polizia Penitenziaria, il tutto mette in discussione la sicurezza dell’istituto sannita ed i compiti istituzionali a cui questi hanno fatto giuramento. Parlare di trattamento e rieducazione con questa organizzazione del lavoro è pura utopia!! Direzione sorda e fallimentare. Per il sindacalista Castaldo: mentre il direttore del carcere di Benevento vedeva i suoi poliziotti penitenziari manifestare senza riceverli, una delegazione CON.SI.PE veniva convocata in Prefettura, questa è la considerazione di un dirigente dell’amministrazione Penitenziaria ??

Per il vicesegretario regionale Campania CON.SI.PE. Tommaso De Lia , ben vengano a sostegno e si interessino delle problematiche del Corpo di Polizia Penitenziaria figure politiche , come fatto ieri dall’ Avv. Vincenzo Sguera Segretario Provinciale di Azione, sempre vicino alle complesse condizioni lavorative del Personale Sannita, che ha partecipato alla manifestazione.