Ritorna l’Open Day della Federazione Italiana Rugby

Dopo il grande successo delle scorse edizioni ritorna su tutto il territorio nazionale l’open Day Fir: una festa dedicata alla conoscenza e all’amicizia con la palla ovale. L’evento, avrà come protagonisti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 14 anni che avranno l’opportunità di vivere una vera festa di accoglienza “ovale”.

I Club, i Comitati e Delegazioni regionali, infatti, apriranno le porte degli impianti per accogliere i potenziali rugbisti e rugbiste dandogli l’opportunità di conoscere da vicino il rugby e i suoi valori attraverso un’esperienza di gruppo vissuta direttamente sul campo, accompagnati e guidati dai tecnici e dallo staff dei Club. Ma non è finita qui, infatti, al termine della giornata ogni partecipante riceverà un “Certificato di Amicizia” firmato dal Presidente della Federazione Italiana Rugby.

Anche in Campania , i Club sono pronti per accogliere i piccoli rugbisti e le loro famiglie per vivere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Gli appuntamenti :

Rugby San Giorgio del Sannio 1973

Domenica 18 Settembre ore 18:30 ragazzi/e dai 5 ai 13 anni

Viale Spinelli, San Giorgio del Sannio (BN)

Draghi Rugby Telese

Domenica 18 Settembre ore 10:30/12:30 ragazzi/e dai 3 ai 15 anni

Campo Rugby Draghi Telese – Viale Europa, Telese Terme (BN)