Roberto Sodano, già Presidente di Noi di Centro di Montesarchio, aderisce alla Lega.

L’ Avvocato Roberto Sodano, di Montesarchio, già Presidente cittadino di Montesarchio del partito Noi di Centro, facente capo all’ On. Clemente Mastella, e già Segretario cittadino di Montesarchio del Movimento “Progetto Sannio” aderisce alla Lega-Salvini. Come si ricorderà Sodano è figlio dello storico Vice-Sindaco di Montesarchio l’ Avvocato Raffaele Sodano. Queste le sue parole:” Ho scelto di aderire alla Lega a seguito del conferimento del prestigioso ruolo all’ amico Vittorio Fucci di Responsabile del Dipartimento Infratrutture e Trasporti della Campania per la Lega” -continua Sodano- “La Lega in questo momento storico e il segretario nazionale Matteo Salvini, Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ha dimostrato grande attenzione verso il territorio campano e quello sannita, basti pensare ad un investimento di 21 miliardi di euro, mai visto prima, per nuovi interventi infrastrutturali in Campania con importanti ricadute nel Sannio. Ringrazio il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen. Claudio Durigon, Commissario Regionale della Lega, l’ Avv. On. Gianpiero Zinzi, Vice-Commissario Regionale, l’ Avv. Luigi Bocchino, Segretario Provinciale, ed in particolare il mio storico amico Avv. On. Vittorio Fucci, Neo-Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti per la Campania, per avermi coinvolto in questo nuovo progetto politico.