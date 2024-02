SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITI CONDUCENTI: UN 35ENNE E UN 55ENNE (foto)

Scontro tra due auto, una Mercedes ed una Hyundai.

Le due autovetture sono impattate in via delle Puglia a Benevento a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia di questi giorni.

La Mercedes si è ribaltata sul lato destro arrestando la sua corsa sulla carreggiata.

I conducenti le vetture, un uomo di 35 anni e un uomo di 55 anni, sono rimasti entrambi feriti ma fortunatamente in maniera lieve.

Sul posto la polizia municipale per le indagini del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Sul posto la ditta fratelli Boscia per la rimozione dei mezzi.