SENTENZA TAR CAMPANIA. BOCCALONE (PD): “IL TERRITORIO SANNITA E’ ENORME”

Il TAR Campania, come previsto, con ordinanza n.5548/2023 e 5594/2023 ha accolto le domande di correzione di errore materiale e, per l’effetto, ha disposto che nella parte dispositiva della sentenza n. 3775 e n. 3776 del 23 giugno 2023, la frase di cui al punto 2) “rigetta il ricorso ed i relativi motivi aggiunti”, vada corretta con la seguente frase: “accoglie il ricorso ed i relativi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati”.

Premettiamo che non ci fa piacere dire “avevamo ragione”. Il danno per il territorio sannita è enorme e di questo non gongoliamo anzi. Verificare che il TAR Napoli conferma la bocciatura della Provincia di Benevento in merito alle gare per i lavori inerenti la realizzazione della Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis e di completamento della Fondovalle Vitulanese conferma la incapacità dell’ente nell’assicurare esatta programmazione per il territorio sannita.

Il Presidente della Provincia ne deve prendere atto, e se del caso, adottare provvedimenti tesi a preservare i fondi già assegnati e recuperare ulteriori risorse affinchè la Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis e di completamento della Fondovalle Vitulanese possano essere realizzate.-

La comunità del Fortore e della Vitulanese sono esposte a un grave rischio: non vedere realizzate le opere che da decenni aspettavano in quanto i finanziamenti potrebbero essere revocati. Di certo Presidente della Provincia di Benevento e Sindaco di Benevento si attiveranno perché ciò non accada. Speriamo ed auspichiamo che ci riescano!!!!

E’ giunta l’ora però che il Presidente della Provincia faccia scelte ben chiare a tutela della collettività che amministra individuando ben altre figure che sappiano “leggere ed interpretare la norma” affinchè non si verifichino più gravi errori come riscontrato dalla Autorità Giudiziaria.- Perseverare ancora nelle scelte sarebbe diabolico oltre che nel ridicolo.