SPINA: “BUON LAVORO A SINDACO DI OZEGNA BARTOLI, NATIVO SANNITA”

“Voglio esprimere le mie più fervide congratulazioni ad un sannita diventato prima imprenditore di successo in nord Italia, poi ottimo sindaco e da addirittura consigliere regionale del Piemonte. Mi riferisco al ginestrese doc Sergio Bartoli, primo cittadino di Ozegna, eletto con quasi 3.000 preferenze all’interno della lista “Cirio Presidente” nella circoscrizione di Torino e provincia”. Lo afferma il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina. “Sergio Bartoli – prosegue Spina – oltre ad essere un amico fraterno, è una persona dalle straordinarie doti umane e dalle spiccate capacità politico-amministrative. Non ci perdiamo mai di vista, tant’è vero che nel 2019 abbiamo anche sancito il gemellaggio tra i Comuni di Ginestra degli Schiavoni, che ha dato i Natali ad entrambi, e Ozegna. La nostra comune attività ha trovato aderenza anche sul piano istituzionale, dato che Sergio è un componente del direttivo regionale piemontese di ANPCI, l’Associazione Nazionale che raggruppa in Italia i Comuni fino a 5.000 abitanti e che mi onoro di guidare come presidente regionale in Campania. Il nostro profondo legame – conclude Spina – ha ispirato anche una fiaba “Patto di amicizia tra musica e fiori “, scritta da un altro ginestrese, il musicista e scrittore Giuseppe Riccio che vive in Toscana”.

Alle dichiarazioni di Zaccaria Spina si uniscono quelle dell’attuale sindaco di Ginestra degli Schiavoni, Edi Barile. “A nome mio e dell’intera amministrazione comunale – spiega la fascia tricolore – mi complimento con il deputato regionale del Piemonte, Sergio Bartoli. La sua elezione è motivo d’orgoglio per tutta la comunità ginestrese, considerato il gemellaggio in essere con Ozegna e soprattutto le comuni origini. Sono certo che Sergio si farà valere nella funzione per i suoi concittadini, come per tutti i piemontesi e anche la comunità ginestrese che vive e opera in quella regione”.