SUCCESSO PER LA SUMMER CAMP 2023 DELLA SMILE BASKET SCHOOL

Il Circolo La Fagianella anche quest’anno sta ospitando la Summer Camp 2023 targato Smile Basket School, un evento a cui i bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni sotto l’attenta guida di giocatori, istruttori ed allenatori professionisti che hanno messo a disposizione le loro professionalità per far conoscere ancora meglio il bellissimo sport della pallacanestro e, soprattutto, far divertire anche quest’anno tutti i partecipanti del Camp.

TV7 ha seguito una delle giornate di questa splendida iniziativa.

Sentiamo le interviste di Alfredo Salzano al Presidente della Fip Campania Antonio Caliendo e a Pietro Iarriccio, Responsabile Tecnico del settore giovanile e del Minibasket della Smile Basket School.