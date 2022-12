TENNIS. YLENIA ZOCCO CAMPIONESSA REGIONALE ASSOLUTA CAMPANA 2022

Una chiusura di stagione col botto per la giovanissima Ylenia Zocco, atleta del Ct San Giorgio del Sannio del Presidente Michele Pepe, che mette la ciliegina sulla torta al suo super 2022 aggiudicandosi a soli 14 anni i CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI della Campania, che si sono disputati al Cus Napoli con montepremi complessivo di 2.000€.

Ylenia ha sconfitto nei quarti di finale Marono Eleonora (2.8) 62 61, in semifinale Del Piano Veronica (2.6) 64 31 ritiro ed in finale la favorita del torneo Vivenzio Mariapia (2.4) 60 36 63.

Una crescita esponenziale ed un altro risultato incredibile per la giovanissima Ylenia, che quest’anno si era già laureata campionessa italiana under 14 in doppio, raggiungendo le semifinali in singolare.

Risultati che testimoniano il grande lavoro dello staff tecnico del circolo tennis sannita, a partire dal papà-maestro Filippo, per passare ai maestri Antonio Pepe e Francesco Barile e al preparatore mentale Luca De Rose.