“Top of the PID/Mirabilia” 2021: due imprese innovative sannite in finale.

Intelligentia e The Thinking Clouds sono le due imprese innovative sannite che oggi hanno partecipato alla finale del “Top of the PID/Mirabilia”.

Un Premio organizzato da Mirabilia Network, un’Associazione a cui aderiscono Unioncamere Nazionale e 18 Camere di Commercio italiane, per promuovere i luoghi riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

Intelligentia ha partecipato proponendo “Apriti Sèsamo”, una piattaforma tecnologica già utilizzata per una iniziativa regionale in Piemonte e Valle d’Aosta. Grazie all’IoT (Internet of Things) ed al Cloud Computing consente di visitare in completa autonomia tesori architettonici, chiese, musei, ecc. non presidiati. Una volta registrato l’utente può prenotare uno slot temporale per una visita in esclusiva ai beni del circuito, accedere al bene grazie al sistema automatizzato di apertura porta e controllo accessi, quindi usufruire dell’integrazione di audio guide in-App e/o narrazione audio-visiva all’interno del bene.

The Thinking Clouds, una startup che si occupa di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, ha invece proposto “Glooci” un’app pensata per migliorare la fruizione dei beni culturali e valorizzare il territorio circostante. Si tratta di un chat bot che eroga informazioni e contenuti multimediali assumendo l’identità di un personaggio storico simbolo del luogo. Scaricando l’app dagli store è oggi possibile accedere al primo percorso del Sannio e visitare il borgo di Guardia Sanframondi.

Si tratta di una importante partecipazione – ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’Ente, Salvatore Riccio – perché dimostra che nonostante il lungo periodo di pandemia da Covid-19, il sistema camerale e i suoi Punti di impresa digitali hanno comunque garantito un supporto alle imprese che sviluppano soluzioni innovative per il turismo. Un settore pesantemente penalizzato – ha concluso Ricci – che deve sfruttare ogni mezzo possibile per ripartire.