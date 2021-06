TV: BCT FESTIVAL, PREMIO ALLA CARRIERA A EZIO GREGGIO A BENEVENTO

Il Bct – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento premia Ezio Greggio. Il comico e

conduttore televisivo ritirerà un Premio alla carriera nel corso della

quinta edizione della manifestazione venerdì 25 giugno alle ore 21.30

nella centrale Piazza Roma e per l’occasione sarà anche protagonista

di un incontro con il pubblico. “Ezio Greggio rappresenta la storia

del cinema e della televisione italiana – commenta il Direttore

Antonio Frascadore – Le sue maschere, i suoi personaggi, le sue frasi

lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti della cultura del nostro

Paese. Ha attraversato, protagonista e regista, decenni di piccolo e

grande schermo, regalando gioia e spensieratezza a milioni di persone.

Una carriera unica che il Festival intende fortemente celebrare,

premiandolo per un percorso che appartiene alla storia del nostro

Paese”.

Piemontese, cabarettista, attore comico, conduttore televisivo,

regista e sceneggiatore italiano. Inizia la sua carriera come

giornalista, successivamente approda a Telebiella la prima televisione

libera italiana, per poi esordire come cabarettista alla Rai e poi

passare a Canale 5. Da li il successo di pubblico. Drive in dal 1983

al 1988 diventa la rivoluzione del varierà televisivo.Nel 1988 su

Canale 5 insieme a Lorella Cuccarini conduce Odiens e qualche anno

dopo Paperissima. La sua carriera nel mondo del cinema comincia con

‘Sbamm!’ poi ‘Yuppies’ ‘Infelici e contenti’ ‘Il silenzio dei

prosciutti’ che recentemente uscito in dvd è diventato il film più

venduto su Amazon. Ha interpretato oltre 50 tra film per il cinema,

film tv e serie televisive. È il primo conduttore di Striscia la

notizia, dietro al bancone da 34 anni fin dalla prima puntata. Da 18

anni organizza e presiede a Monte Carlo un festival dedicato alla

commedia.

