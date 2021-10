TORNA IL RICCO MATRIMONIO DI SAPORI TRA LA PIZZA E I VINI FALANGHINA DEL SANNIO DOP. LE BOLLICINE SANNITE PROTAGONISTE DELLA GUIDA ‘PIZZERIE D’ITALIA’ DEL GAMBERO ROSSO’ 

Dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza Covid-19 tornano le importanti iniziative promozionali messe in campo dal Sannio Consorzio Tutela Vini. Tra queste spicca la partnership con la guida di Gambero Rosso dedicata alle migliori ‘Pizzerie d’Italia’. Una stretta collaborazione che va avanti da cinque anni per promuovere il perfetto matrimonio di sapori tra uno dei simboli gastronomici dell’italianità nel mondo e i vini Falanghina del Sannio, la denominazione di origine più importante della terra sannita.

Nella giornata di domani (lunedì 11 ottobre), nell’accogliente scenario del Palacongressi della Mostra d’Oltremare di Napoli (ingresso Via Terracina, 197), saranno svelate le migliori pizzerie della Penisola, che saranno protagoniste di due diversi momenti accompagnati dai calici di vini Falanghina prodotti dalle aziende aderenti al Consorzio. In mattinata, alle ore 11.30, si svolgerà la cerimonia di premiazione e la consegna dei diplomi ai pizzaioli premiati nell’edizione 2022 dell’importante lavoro editoriale di Gambero Rosso. Si tratta di uno dei più autorevoli giudizi sul mondo della pizza, preparazione di gusto e di antica tradizione diventata patrimonio nazionale, che da piatto povero si è ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama della cucina d’autore. La guida seleziona i migliori locali del settore dividendoli in quattro categorie di pizza: napoletana, italiana, a degustazione e al taglio e assegnando punteggi (il massimo per salire sul podio è la menzione dei ‘Tre Spicchi’ e delle ‘Tre Rotelle’) valutando quattro parametri di base di una pizza di qualità: lievitazione, farine, materie prime, cottura. Ai premiati sarà consegnato un diploma e la targa appositamente fatta stampare dal Consorzio Sannio, rievocante il matrimonio Pizza&Falanghina del Sannio Dop, campagna di comunicazione che va avanti dalla primavera del 2015. A premiare i pizzaioli che giungeranno da ogni angolo d’Italia saranno: il presidente del Consorzio Sannio, Libero Rillo; il direttore generale del Gruppo Gambero Rosso, Luigi Salerno; il direttore editoriale delle edizioni Gambero Rosso, Laura Mantovano.

Al termine della premiazione si farà spazio alla degustazione, con il momento ‘Spicchi d’Autore’. Protagoniste saranno le preparazioni dei migliori pizzaioli d’Italia, in abbinamento ai calici Falanghina del Sannio Dop Spumante. Il variegato mondo delle bollicine sannite prodotte da uve falanghina, Metodo Martinotti ma anche Metodo Classico, si offre come compagno ideale per un vero e proprio “matrimonio d’amore” con le infinite proposte sfornate dal pianeta pizza: abbinamento ideale capace di suggerire ai pizzaioli una maggiore attenzione alla scelta delle materie prime, dal punto di vista della varietà ma anche per quanto concerne l’aspetto qualitativo. In questo modo il “matrimonio di sapori” riesce anche a stimolare i consumatori ad un consumo più consapevole, a prestare maggiore attenzione nei confronti di ciò che mangiano e di quello che bevono.

«Il Sannio Consorzio Tutela Vini – dichiara il presidente Libero Rillo – ancora una volta sposa l’iniziativa editoriale dedicata alle ‘Pizzerie d’Italia’. Una collaborazione che si protrae da più anni e che segue il solco tracciato nel 2015, quando il Consorzio diede il via al progetto ‘Pizza&Falanghina – Insieme con gusto’ con l’obiettivo di promuovere il matrimonio tra la pizza e la Falanghina del Sannio. Nel corso di questi anni abbiamo dato vita ad un interessante percorso promozionale, con le etichette prodotte da uve falanghina diventate compagne ideali a tavola del prodotto gastronomico che maggiormente identifica la Campania. Dalla collaborazione con il Gambero Rosso è nata anche l’iniziativa’Pizza&FalanghinaTour’,ilcuiobiettivoèsemprequellodi divulgarelaculturadelbuonvinoedellabuona tavola. Il tour, giunto alla sua terza edizione, propone degli appuntamenti in alcune delle migliori pizzerie italiane, per esaltare questo abbinamento. Come si vede, si tratta di un investimento importante e sul lungo periodo, con cui intendiamo superare le resistenze dei più tradizionalisti, che mai ordinerebbero vino in pizzeria. La nostra Falanghina del Sannio Dop, nelle sue diverse espressioni, offre vini versatili, capaci di accompagnare diverse tipologie di pizza, dalle tradizionali a quelle gourmet, fino ad arrivare all’abbinamento delle pizze dolci con i nostri passiti. Ed il riscontro – continua Rillo – è particolarmente positivo, perché grazie a queste iniziative riusciamo a farci conoscere e a far conoscere i nostri vini ad una variegata platea di consumatori. Operando in questo modo, promuovendo il vino attraverso l’abbinamento con la pizza e con tutta la cultura che intorno ad essa ruota, possiamo dire di avere risultati già visibili, anche se i benefici importanti si coglieranno sul lungo periodo, continuando a portare avanti queste iniziative».