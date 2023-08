“TRA LUCCIOLE E STELLE” XX EDIZIONE- SI APRE CON IL TENORE INIACIO ENCINAS

Apertasi con l’″Omaggio a Lucio Dalla″ sul Sagrato Collegiata San Giovanni Battista di Carife, entra nel vivo la XX edizione della rassegna “Tra lucciole e stelle”, Direzione artistica M° Leonardo Quadrini: un intervento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020 – Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.

L’appuntamento è per sabato 26 agosto, Sagrato Chiesa S. Cosmo e Damiano di Terranova, frazione di Arpaise, con il concerto “Sinfonismo e Internazionalità” dell’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi: un organico sinfonico di notevole pregio e professionalità, riconosciuto dal Ministero della Cultura, che tiene da circa 10 anni concerti in Italia e all’estero. Ospite d’eccezione della serata, il tenore Ignacio Encinas, protagonista negli ultimi anni su tutti i principali palcoscenici della Spagna e del mondo. A seguire, il 30 agosto, nell’accogliente piazza Donisi di Arpaise il concerto “Marina Bruno & Ensemble la Dirindina” e il 31 agosto con stand gastronomici e lo spettacolo teatrale “Sesso Amore e Fantasia” con Francesca Romana Cerri e Tommaso Barbato. Mentre il 1 settembre, sempre ad Arpaise, la replica del concerto dedicato a Lucio Dalla, con l’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal M° Leonardo Quadrini. Voce e narrazione di Marcello Balestra e Marina Bruno.

Alla XX edizione del Festival settembrino “Tra Lucciole e stelle” –che mette al centro la Musica classica e sinfonica strettamente connessa a turismo e gastronomia, concerti e convegni, archeologia, green e cultura- insieme al Comune di Arpaise, Capofila del progetto, partecipano i Comuni di Apollosa, Pietramelara, San Nicola Manfredi e Torrioni. Ecco il programma completo. Ad Apollosa il 29 agosto ″Concerto per Sant’Anna″, presentatrice Maresa Calzone, con l’Orchestra Internazionale della Campania. A dirigere il M° Dieter Holzapfel: attivo in tutto il mondo, ha già guidato grandi complessi come i Filarmonici delle Nazioni, l’Orchestra di Stato di Oldenburg, l’Orchestra di Stato dell’Ucraina e l’Orchestra del Festival di Sofia. Il 9 settembre, concerto del Gruppo Folk ″Ausulea″. Il 10 settembre “Dream &Love Duo” in concerto, con la voce di Maura Minicozzi e il contrabasso di Vanni Miele.

A Pietramela il 2 settembre, con il concerto ″La grande Musica sinfonica”, Orchestra Internazionale della Campania e il 30 settembre, col tradizionale Raduno Bandistico e convegno di studi.

A San Nicola Manfredi il 31 agosto, in contrada Pagliara, il ″Gran Concerto sinfonico″ con l’Orchestra Internazionale della Campania. Il 7 settembre, a Monterocchetta, con lo spettacolo teatrale “Sesso Amore e Fantasia”. L’8 settembre visita alla Torre Antica con escursione al fiume Sabato, per poi concludere col duo “Dream &Love Duo” in concerto.

A Torrioni il 16 settembre, con il concerto Gruppo Folk ″Ausulea″ e il 17 settembre con il ′Canzoniere della Ritta e della Manca′. “Come molti sanno, sono nato a Terranova –dichiara il direttore Leonardo Quadrini– per cui sono molto legato ad Arpaise. Ritengo che la mia direzione artistica del festival “Tra lucciole e stelle”, giunto quest’anno alla sua XX edizione, si stia caratterizzando per la presenza qualitativa della musica classica e sinfonica, soprattutto laddove oramai leggiamo della deriva culturale e delle scelte oramai improcrastinabili di tanti direttori artistici che abusano e reiterano spettacoli di massa, trap, rap eccetera, pensando solo di fare volume di spettatori. Noi proponiamo anche quest’anno una compagnie orchestrale di grandi dimensioni, che sta riscuotendo successo in tutt’Italia: sarà presente in 5 dei 6 comuni che partecipano al progetto, portando una qualità ed una presenza quasi dimenticate″. Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco di Arpaise, Enzo Forni Rossi: “La Regione Campania ha riconosciuto anche quest’anno la validità della nostra idea progettuale, confermando il cofinanziamento del Festival “Tra Lucciole e Stelle”. Il filo conduttore dell’intero progetto, condiviso insieme agli altri Comuni, è teso alla valorizzazione dei nostri luoghi, caratterizzati dal buon vivere e dalle bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche presenti nelle aree interne della Campania. L’ampio cartellone della manifestazione, con ben 17 eventi distribuiti nei diversi paesi, invoglierà la visita e la permanenza nei luoghi d’origine delle nuove generazioni, alla riscoperta di una socialità tipica dei nostri piccoli centri. A tutti, rivolgo l’augurio di trascorrere serate di divertimento ascoltando bella musica”.