Un cartone animato made in Campania per valorizzare la città di Benevento

Un cartoon made in Campania per riscoprire il territorio insieme ai più piccoli!

Caggiulino, dopo aver visitato ed esplorato Sant’Angelo dei Lombardi, fa tappa nella bellissima Benevento, seconda meta del viaggio in Campania!

https://www.youtube.com/watch?v=L53GAqN9gXM A Benevento, l’amabile Caggiulino esploratore ammira estasiato il maestoso Teatro Romano e il trionfante Arco di Traiano! Qui, incontra proprio l’Imperatore Adriano per un magnifico ed istruttivo tuffo nella storia! (link cartoon su youtube :

Un progetto di marketing territoriale colorato e vivace made in Campania dedicato ai bambini per scoprire e riscoprire tutti insieme, anche in tempo di Covid-19, le perle più nascoste della Campania. È questo l’obiettivo del progetto Caggiulino il simpatico cagnetto grigio e bianco con il cappello rosso che gira alla scoperta del territorio italiano per raccontare ai più piccoli le peculiarità enogastronomiche, artistiche e culturali.

“In compagnia di Caggiulino vogliamo raccontare i tantissimi tesori nascosti presenti in tutta la Campania – dichiara Antonio Ruoto, coordinatore regionale del progetto Campanum e assistente in Social Media Analysis presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli – una regione a fortissima vocazione turistica ma dove sono ancora tantissime le attrattive e le peculiarità locali che, seppur più lontane dai percorsi turistici mainstream, conservano una suggestione e un fascino che è tutto da riscoprire”.

Il cartone animato è stato realizzato dall’informatico Emanuele Andrisani e dall’artista Gioele Gargano con la supervisione di Antonio Ruoto.

La voce di Caggiulino e dell’Imperatore Adriano è dello storico Demetrio Antonio Cavara.

Caggiulino è un progetto crossmediale ideato dalla PMI Innovativa iInformatica, con sede e Napoli e in tutto il sud Italia, per la promozione territoriale attraverso cartoni animati, progetti editoriali, app e gadget. Dopo le tante esperienze di marketing territoriale in Basilicata, Sicilia e Sardegna, le colorate avventure di Caggiulino aprono la strada al progetto “Campanum” per la valorizzazione territoriale della regione. Quali nuovi scenari si profilano all’orizzonte per le nuove avventure campane? Non vediamo l’ora di raccontarlo.

Cartone animato online: