UsAcli Benevento, sabato l’Assemblea per avviare l’anno sociale

Lo sport tra riforma e veicolo di benessere fisico e sociale, perché l’attività sportiva non è solo quella di vertice che culmina nelle medaglie. Da qui è cominciata la sesta assemblea di Avvio dell’Anno Sociale 2022 dell’Us Acli a Roma alla presenza di una delegazione dell’UsACli di Benevento. Tanti gli ospiti, diversi dirigenti tra cui una su tutte la dottoressa Rosanna Ciuffetti che ha chiarito il nuovo registro delle attività non agonistiche. A dei videomessaggi, invece, hanno affidato il loro saluto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il numero uno di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il presidente della Cei, Cardinal Zuppi, Luca Pancalli Presidente del CIP e tanti altri esponenti del mondo sportivo. Era atteso il Ministro dello Sport Andrea Abodi che all’ultimo minuto ha dovuto disdire per concomitanza del CdM. “Nel corso dell’Assemblea – racconta Alessandro Pepe presidente USAcli Benevento – sono state approfondite diverse novità anche sulle politiche del tesseramento e sul nuovo modo di intendere lo sport che si preannuncia sicuramente più avvincente nel territorio italiano. Grande soddisfazione poi a margine del Consiglio Nazionale quando, ci è stata riconosciuta la grande forza che il comitato sta esprimendo risultando essere il 4° in Italia ed il 1° in Campania e per questo voglio ringraziare tutto il sodalizio, gli iscritti e le associazioni affiliate”. Da Roma a Benevento: “Sabato 10 dicembre – annuncia Alessandro Pepe – presso la sala Madonna delle Grazie del Seminario Arcivescovile, alla presenza del Responsabile Nazionale dello sviluppo associativo Luca Serangeli, di tutte le Asd ed alle autorità invitate terremo la nostra assemblea provinciale. L’assemblea, che è un momento di raccoglimento del popolo dell’US Acli, sarà anche un appuntamento per ascoltare idee, proposte e quindi coordinare insieme le varie attività. E’ stato invitato – conclude Pepe – il Presidente Nazionale Damiano Lembo che, purtroppo, nello stesso giorno ha un’altra iniziativa dell’UsAcli. Però sono fiducioso che riuscirà ad essere con noi sabato prossimo”.