Usavano droni per trasportare droga in carcere di Benevento. Arrestati i due piloti napoletani

Imponente operazione di polizia condotta dai Baschi Azzurri del Reparto di Benevento. Dalle prime ore dell’alba di ieri mattina fino a questa notte, la Polizia Penitenziaria è stata impegnata nel contrastare tentativi di spaccio avvenuti da criminali esperti in pilotaggio di velivoli da remoto. Sono state le barriere antintrusione di prossimità a far scattare l’allarme e ad impedire il sorvolo del drone, precipitato rovinosamente al suolo. Importante primo sequestro del velivolo, che trasportava oltre duemila dosi di hashish, cocaina e anfetamine. Immediate le attività investigative volte a rintracciare i piloti del drone attraverso i dati di volo del velivolo.

Nel primo pomeriggio, infatti, la Polizia Penitenziaria traeva in arresto due pregiudicati quarantenni della provincia di Napoli. Sequestrati anche materiale idoneo al sorvolo e l’autovettura utilizzata dai pregiudicati per trasportare le droghe. Le operazioni venivano coadiuvate dalle Unità Cinofile Antidroga del Nucleo Regionale Campania della Polizia Penitenziaria – Distaccamento di Benevento e dalla Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, il cui ausilio si è rivelato fondamentale per il buon esito dell’operazione. Gli arrestati, condotti nel carcere cittadino, sono tutt’ora a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento. Immediato il commento del Direttore del Penitenziario di Benevento, Dott. Gianfranco Marcello, che ha espresso piena soddisfazione per i risultati ottenuti dal suo Reparto evidenziando l’elevata professionalità della Polizia Penitenziaria nelle attività di polizia nel contrasto alla criminalità.