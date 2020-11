Volley. Serie C, ecco la nuova formula del campionato

Dopo lo slittamento dell’inizio della stagione 2020/21, questa sera la Fipav Campania ha comunicato le nuove date e le nuove modalità di inizio dei campionati.

Per quel che riguarda l’Accademia, la nuova data di inizio del campionato di Serie C è stata fissata il prossimo 23 Gennaio 2021, con una formula del tutto inedita rispetto alle ultime stagioni. Le 20 squadre partecipanti saranno infatti suddivise in 4 gironi e disputeranno una Prima Fase con gare di andata e ritorno, al termine della quale inizierà poi una Seconda Fase. Solo successissivamente si passerà alle classiche Fasi di Play Off e Play Out.

Il sorteggio integrale è previsto in modalità remota per lunedì 7 dicembre: per tutte le società sarà possibile quindi seguire in streaming le fasi del sorteggio e conoscere in tempo reale la composizione dei primi quattro gironi.

Ma torniamo alla formula: la prima fase, pertanto, prevede per ogni squadra la disputa di 8 gare. Dopodiché verrà stilata una classifica avulsa sulla base della quale tutte le 20 squadre saranno suddivise in ulteriori 4 gironi, due relativi alla Fase Promozione e due alla Fase Retrocessione. Le prime 2 classificate di ciascun girone della POOL PROMOZIONE accederanno alla Fase Play Off per l’attribuzione di 2 promozioni in serie B2 mentre le ultime 2 classificate di ciascun girone della POOL RETROCESSIONE retrocederanno in serie D Regionale.

Le date saranno definite solo al termine della Seconda Fase ma, in ogni caso, il campionato non dovrebbe completarsi oltre il mese di maggio.

Si tratta di una formula inedita e articolata ma d’altronde c’era da aspettarsi una durata più breve e quindi un campionato più snello alla luce della situazione che sta condizionando tutto il settore sportivo ormai da mesi e che partirà in netto ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Ma questa circolare del Comitato Regionale lascia intendere che, almeno al momento, ci sono tutte le intenzioni per iniziare e portare a termine la stagione, seppur nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza già in essere.