Zootecnia. De Luca:”Sannio modello di eccellenza. La Regione c’è e vi darà una mano”

“Consideriamo questo un patrimonio della nostra regione e del nostro Paese. Dobbiamo tutelarlo, dobbiamo tutelare il latte e fare uno sforzo per avere allevamenti modello, come qui nel Sannio. Una zootecnia superiore a quella dell’Olanda e della Baviera, la Regione c’è e vi darà una mano”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca visitando i padiglioni di “Campania Alleva Expo 2023”, organizzata a Benevento dall’associazione allevatori Campania e Molise, presieduta da Davide Minicozzi, il quale ha annunciato che “Campania Alleva diventerà un marchio che certificherà la qualità. Di questo va dato atto alla Regione Campania per esserci stata accanto concretamente”.

“Sono qui per rispetto e vi faccio i complimenti perché è una manifestazione di tipo straordinario. Questa iniziativa deve diventare un evento annuale e uno degli appuntamenti più importanti in Italia. Deve diventare l’equivalente di ‘Vinitaly’ nel campo della zootecnia. Se il settore si riqualifica, i giovani si impegneranno, creeranno altre aziende e diventerà un settore all’avanguardia in Italia”.

Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca a “Campania Alleva Expo 2023”, la più grande fiera zootecnica del Sud organizzata a Benevento dall’associazione allevatori Campania e Molise e che nei primi due giorni ha fatto registrare circa centomila visitatori.