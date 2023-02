Al Teatro Comunale “Michele Placido in “La bottega del caffè”

Proseguono gli appuntamenti con Città Spettacolo Teatro, la rassegna organizzata dal Comune di Benevento con il contributo di Banca Intesa San Paolo e la direzione artistica di Renato Giordano.

In calendario il prossimo fine settimana un doppio appuntamento con Michele Placido in “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni, in un’edizione nuova e accurata di firmata da Paolo Valerio e prodotta da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production e Teatro della Toscana.

Uno spettacolo unico con Michele Placido protagonista ed imponenti scenografie, in tour in tutti i teatri più importanti d’Italia.

In scena tutta la vitalità e il divertimento della commedia, la comprensione che Goldoni mostra per l’uomo, il suo amore viscerale per il teatro, per la scrittura, per gli attori, sulle cui potenzialità costruiva personaggi universali.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 4 marzo alle ore 20:45 ed in replica pomeridiana (fuori abbonamento) domenica 5 marzo alle ore 18:00, presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” di Benevento.

I biglietti sono disponibili presso All Net Service in Via Lungocalore Manfredi di Svevia 25, Benevento, e presso tutti i punti vendita I-Ticket.

E’ possibile acquistare i biglietti anche online su www.i-ticket.it

Di seguito il link per accedere alla procedura d’acquisto dei biglietti su I-Ticket per lo spettacolo del 4 Marzo: https://www.i-ticket.it/eventi/michele-placido-teatro-comunale-04-03-benevento-biglietti

*Di seguito il link per accedere alla procedura d’acquisto dei biglietti su I-Ticket per lo spettacolo del 5 Marzo: https://www.i-ticket.it/eventi/michele-placido-teatro-comunale-benevento-biglietti

*Replica pomeridiana del 5 Marzo Fuori Abbonamento

Di seguito il link per accedere alla scheda spettacolo: https://www.cittaspettacolo.it/2022/?p=4023

Per conoscere il programma di eventi di Città Spettacolo Teatro visitare il sito cittaspettacolo.it