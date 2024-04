ARTESTUDIO – GALLERY DI BENEVENTO, A NAPOLI LA PERSONALE DI MARIO LANZIONE

Venerdì 5 aprile 2024 ore 17-20 a Movimento Aperto, via Duomo 290 /c Napoli si inaugura la personale di Mario Lanzione intitolata: PRIMAVERAESTATEAUTUNNOINVERNO –

Opere ispirate alle quattro stagioni di A. Vivaldi, introdotta da un testo di Eugenio Lucrezi: Eugenio Lucrezi per Mario Lanzione. La mostra resterà aperta fino a venerdì 26 aprile, il lunedì e martedì dalle 17,00 alle 19,00 e il giovedì dalle 10,30 alle 12,30. Mario Lanzione, Enza Silvestrini ed Eugenio Lucrezi leggeranno i testi poetici dedicati alle opere in mostra; le musiche sono a cura del maestro violinista Giuseppe Morante.

Quattro grandi tavole, acrilici e carte veline, sulla parete maggiore, su quella di fronte una serie di lavori più piccoli, sempre acrilici e carte veline, tutti dedicati alle quattro stagioni di Antonio Vivaldi, costituiscono la mostra. Quattro tavole vaste segnate da acrilici vivaci in campi variamente partiti da geometrie incerte, ai confini dei quali stesure di carta velina fanno il loro lavoro, velando la superficie sottostante: coprono il mistero della vita? Materia ed energia, spazio e tempo cercano di equilibrare le tensioni che li animano, spalmandole su un universo bidimensionale al quale sono irriducibili. Mentre l’esercizio della mimesi naturalistica, ch’è sogno eterno d’Arcadia, fa capolino nella tavolozza cromatica per subito occultarsi, a dispetto del colore, nel buio psichico. Questo l’esordio dell’ampio testo che Eugenio Lucrezi ha scritto per la mostra di Mario Lanzione, dove scava nel rapporto tra l’astrattismo di questa pittura, che sembra rifuggire da ogni mimesi naturalistica ed il naturalismo barocco de “Le quattro stagioni “di Antonio Vivaldi. E così facendo delinea la drammatica, contraddittoria vicenda dell’arte “nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”.

BIOGRAFIA ESSENZIALE DI MARIO LANZIONE

MARIO LANZIONE – [email protected]; Fb: Mario Lanzione Artista

Nato a Sant’ Egidio del Monte Albino (Sa), vive e lavora a Benevento.

Ideatore, teorico e promotore dell’Astrattismo Totale, dal 1975 è impegnato nell’ambito culturale dell’Arte Astratta, coniugando Informale e Astrattismo Geometrico. Oltre alla pittura, realizza installazioni site specific. E’ protagonista, ideatore e promotore di mail-art e performances. Con mostre in Italia (Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Firenze, Mantova, Milano, Napoli, Perugia, Pordenone, Roma, Venezia…) e all’estero (Berlino, Buenos Aires, Innsbruck, Istanbul, Mendoza, Miami, Salisburgo, San Juan, Tokyo, Zurigo, Elda, Santa Pola-Alicante…) è presente nel panorama nazionale e internazionale dell’arte.

Promotore di sodalizi e gruppi artistici, è tra i fondatori del Gruppo “Generazioni” con i maggiori protagonisti dell’Arte Astratta in Campania; il “Gruppo Astrattismo Totale“ di cui è teorico dei principi ideologici redatti nei cataloghi da ARTE/studio-G5 IN/out di Benevento del 2013 e Paparo Edizioni di Napoli del 2014.

Dal 2020, il Gruppo Astrattismo Totale amplia il suo organico con altri artisti provenienti, oltre che dalla Campania, anche dall’Umbria e dalla Puglia. Per ufficializzare la nuova formazione, nel 2023, Lanzione scrive il trattato “Movimento Internazionale per l’Astrattismo Totale”, pubblicato dalla Gutenberg Editore di Baronissi.

Tra le mostre personali e collettive degli ultimi anni sono: del 2016, l’antologica “Carte, trasparenti scenari” al FRAC di Baronissi; del 2018, “Icone bizantine e arte contemporanea in dialogo” al Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio (VA). Seguono le personali ad “Arte Fuori Centro” di Roma e alla “Fundacion Paurides” di Elda (Spagna) del 2017. Nel 2018 l’antologica “Geometrie Materiche” al Museo ARCOS di Benevento. Sempre nel 2018, un’altra importante mostra personale in Spagna, “Geometria Espiritual” al Museo del Mar “Castillo Forteleza” de Santa Pola.

Nel 2022, per la XXXIII rassegna d’arte contemporanea del “Porticato Gaetano” presso la Pinacoteca di Gaeta, gli viene assegnato il Premio alla carriera.

Sue opere, riconosciute e apprezzate, sono presenti in Musei di Arte Contemporanea e in collezioni pubbliche e private in Italia e all’Estero.

Nel 2022, per la XXXIII rassegna d’arte contemporanea del “Porticato Gaetano” presso la Pinacoteca di Gaeta, gli viene assegnato il Premio alla carriera.

Sue opere, riconosciute e apprezzate, sono presenti in Musei di Arte Contemporanea e in collezioni pubbliche e private in Italia e all’Estero.