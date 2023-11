BASKET. Presentazione Gruppo Sportivo Dilettantistico “G.Meomartini” 2023-2023

Mercoledì 29 novembre, come di consueto nel Salone Sacro Cuore della parrocchia dei Cappuccini di Benevento il Gruppo Sportivo Dilettantistico “G.Meomartini” ha presentato alla stampa, alle famiglie dei tanti nuovi iscritti ed ai simpatizzanti e tifosi che lo seguono le attività in programma nell’anno 2023/2024.

Stefano Capitanio, presidente dell’associazione, nel suo intervento ha voluto ringraziare tutti i collaboratori, gli atleti ed il consiglio direttivo, in parte rinnovato negli ultimi due anni, per l’impegno che ciascuno profonde per la Meomartini quotidianamente e con immensa generosità. In particolare, si è soffermato a ricordare il premio “Stile e professionalità” che l’associazione Panathlon di Benevento ha conferito ad Emilio Tirelli, presidente emerito della Meomartini, un paio di settimane fa.

Dopo un videomessaggio di benvenuto di fra Gianluca Manganelli, parroco del Sacro Cuore e padrone di casa (assente per il concomitante rinnovo della consacrazione, in occasione degli 800 anni dall’approvazione della regola di San Francesco) è intervenuto Vincenzo Lauro, consigliere comunale delegato allo sport, ma anche papà di Carlotta, una delle atlete della Meomartini, che ha ribadito l’importanza dello sport e dell’universalità del diritto a praticarlo.

È stata poi la volta di Marco Mirra, delegato provinciale FIP, che ha espresso soddisfazione nel vedere così tanti tesserati e tante squadre partecipanti ai campionati. Ha ribadito come la Meomartini sia un veicolo di valori condivisi e sani e quanto sia indispensabile l’attività che svolge per combattere i nemici numeri uno delle generazioni più giovani: i cellulari e i tablet!!!

Antonio Caliendo, presidente della FIP Campania, ospite per la prima volta dell’Associazione beneventana, ha invertito i ruoli, cedendo il centro del palco a Stefano Capitanio (presidente), Fiorella Maria Berruti (vicepresidente ), Giovanni De (capitano della prima squadra ) e Massimiliano Tipaldi (responsabile settore minibasket) in rappresentanza dell’interobstaff, chiedendo alla platea un applauso per la Meomartini tutta, per il lavoro che svolge sul territorio e per la straordinaria promozione della pallacanestro. Caliendo ha ribadito l’importanza dello sport, molto prima che dei risultati, per la crescita, la salute, la maturazione e l’equilibrio dei ragazzi. Si è associato alle parole di fra Gianluca nel sottolineare l’importanza di essere presidio di cultura e di educazione per la comunità tutta. Caliendo e Mirra hanno ricevuto ciascuno una copia del libro pubblicato per i 50 anni della Meomartini.

A questo punto è toccato a Davide Galieri salire sul palco per ricevere il premio Plenis Velis 2023. Il giovane beneventano, da qualche anno operante in regione Molise come arbitro di serie B e formatore dei nuovi arbitri, ha recentemente pubblicato, in collaborazione con l’Unimol, il “Regolamento Tecnico della Pallacanestro “. Questo testo, frutto di 5 anni di lavoro, è stato adottato come regolamento dalla FIP e, di conseguenza, supera tutte le precedenti versioni e diventa il testo di riferimento per lo studio e la divulgazione del basket in Italia, a scapito del manuale internazionale finora in uso. Per la sua storia professionale e anche per questo importante traguardo, la Meomartini ha voluto premiarlo, incarnando l’esempio lampante che l’impegno , la tenacia, la determinazione e lo studio sono la strada che porta al successo e al raggiungimento dei propri traguardi. A fare da madrina durante la consegna del premio è stata Angela Vitale, già ufficiale di campo nazionale e parte integrante della famiglia Meomartini. Galieri, a sua volta, ha donato una copia del nuovo regolamento alla Meomartini e si è impegnato ad effettuare una consegna a domicilio delle copie del suo volume alle diverse persone ne hanno fatto rihiesta durante la serata.

E finalmente, dopo la chiassosa incursione del solito disturbatore, la mascotte MaraMEO, è stata la volta della sfilata dei gruppi. 212 atleti sono saliti sul palco, come sempre dai più piccoli ai più grandi, partendo dal minibasket: pulcini, paperini, tigrotti, scoiattoli e aquilotti.

A seguire, le squadre giovanili: under13 propaganda maschile, under13 femminile, under15 silver maschile, under17 silver maschile, under19 silver maschile e divisione regionale 1 (ex serie D).

Ciascun gruppo è stato accompagnato dai propri dirigenti accompagnatori: rispettivamente Giuseppe Catapano, Luigi Intorcia e Nicola Quarantiello.

Infine è stata presentata la parte più importante dell’intera attività: lo staff tecnico. Iniziando dai “tirocinanti”, cioè atleti minorenni che ancora non possono prendere parte ai corsi per diventare istruttori , ma che hanno manifestato l’attitudine a seguire i nuovi miniatleti, Ludovica D’Aronzo, Lorenzo Caccialino e Walter Olivieri, per poi arrivare agli istruttori ed allenatori cui sono affidate tutte le squadre. Eccoli in ordine alfabetico: Giovanni Campanelli; Italo Campanelli; Gianfranco Capacchione; Cosimo Cefalo; Marco Di Peso; Antonio Siciliano; Massimo Tipaldi e Francesca Viola. A loro è arrivato il tributo più forte da parte del pubblico e della dirigenza, perché senza il loro impegno la Meomartini non sarebbe quello che è.

Dopo la maxi foto finale la manifestazione si è conclusa con l’unica formula possibile: il grido “UNO, DUE, TRE…MEO!”