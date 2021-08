BASKET SERIE C GOLD, LA CESTISTICA CHIUDE IL MERCATO CON UNA BOMBA. PRESO IL LITUANO ALUNDERIS.

Quando sembrava ormai chiuso, il mercato della Cestistica regala l’ultima perla ai tifosi e agli appassionati della palla a spicchi sannita.

All’ombra della Dormiente e alla corte di Coach Adolfo Parrillo arriva, a sorpresa, il lituano Edvinas Alunderis. Ala grande di spessore, gran fisico (202cm), ancora giovane (classe ’92) e doti balistiche di livello fanno di questo nuovo innesto la ciliegina sulla torta di un mercato che ha regalato tanti nomi nuovi e tantissima curiosità.

Alunderis arriva dalla Vigor Halley Matelica dove nella passata stagione ha disputato il campionato di Serie C Gold nelle Marche, realizzando 166 punti in 15 gare (media 11,1) con un personal best di 22 punti. Abile nel giocare sia da 4 che da 5, il lungo lituano ha un ottimo tiro da 3 e si contraddistingue per essere anche un ottimo marcatore degli avversari pari ruolo.

Il nuovo acquisto dei cinghiali sanniti ha iniziato la sua carriera in Lituania arrivando a giocare nella seconda serie nazionale. In Italia, poi, ha vestito le maglie di Orvieto (C Silver – media 21,7), Partenope (C Gold – media 14) e Ostuni (C Gold – media 13,3) prima di sbarcare nelle Marche.

Con l’arrivo dell’ex Matelica il mercato può dirsi definitivamente chiuso e la Miwa Energia più che competitiva per poter valorizzare il suo nuovo corso e giocarsi il campionato con una squadra forte dal roster lungo e validissimo.

La squadra di Coach Parrillo si radunerà il 30 Agosto per i medical test e proseguirà l’intera settimana con gli allenamenti. Già nota la data della prima amichevole che si disputerà il 9 Agosto in casa contro Agropoli.