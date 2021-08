3BMeteo: alta PRESSIONE AFRICANA protagonista sino a FERRAGOSTO, verso apice del CALDO al Centro-Nord

Proseguirà fino alla fine della settimana l’egemonia dell’anticiclone africano sull’Italia, con caldo in aumento anche al Nord. Attenzione però a qualche temporale.

SITUAZIONE. L’anticiclone africano che da più giorni determina il tempo e il clima sulle nostre regioni sta per raggiungere il culmine spostando i suoi massimi sulle regioni centro-settentrionali. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili fino alla fine della settimana e il clima rimarrà infuocato su tutta Italia, anche se al Sud le temperature tenderanno a ridimensionarsi parzialmente, dopo il caldo record di mercoledì. Saliranno invece al Centro-Nord, dove l’afa diverrà insopportabile. Solo in corrispondenza dell’arco alpino è atteso, di tanto in tanto, il passaggio di qualche rovescio o breve focolaio temporalesco, dovuto a modeste infiltrazioni di correnti umide occidentali in scorrimento lungo il bordo superiore dell’anticiclone.

TEMPERATURE. Continueranno a salire al Nord e su parte del Centro, praticamente fino a Ferragosto, mentre non subiranno variazioni particolari al Sud. Venerdì sulle zone centrali della Val Padana si raggiungeranno picchi di 35/36°C, fino a 38°C sulle zone interne di Toscana, Lazio ed Umbria, le stesse che si registreranno sulla Campania interne, Tavoliere, Materano, Cosentino e Sicilia interna. Picchi superiori in Sardegna, fin verso i 40°C sul Campidano. Sabato poche variazioni su tutta Italia, mentre a Ferragosto ancora qualche grado in più soprattutto al Nord con massime fino a 38°C sulla bassa Val Padana, così come sulle interne tirreniche centro-settentrionali e Marche, 38/40°C sul Tavoliere, Cosentino e Campidano. Farà caldo anche di notte, quando l’umidità sarà più elevata con l’afa alle stelle sui grandi centri urbani e sui litorali.

QUALCHE TEMPORALE SULLE ALPI. Il tempo si manterrà in prevalenza stabile fino a Ferragosto, anche se dovremo preventivare qualche isolato temporale o rovescio sulle Alpi già nella serata di oggi, giovedì, sui settori piemontesi e valdostani, entro il mattino di venerdì sulle Alpi Retiche e alto atesine. Anche nel pomeriggio di venerdì qualche isolato fenomeno si genererà sulle Alpi centro-orientali e localmente sull’Appennino tosco-emiliano più occidentale. Sabato possibili isolati piovaschi diurni sul settore dolomitico, a Ferragosto sul comparto alpino centro-orientale, mentre la sera di domenica temporali più organizzati potrebbero coinvolgere le Alpi centro-occidentali, per l’avvicinamento della coda di un fronte di origine nord atlantica che determinerà un’inversione di tendenza dall’inizio della nuova settimana.