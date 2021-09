Benemerenze CIAR: sabato 18 settembre cerimonia a Benevento

Sarà il Museo del Sannio di Benevento ad ospitare sabato 18 la cerimonia di consegna delle Benemerenze Ovali 2019 per la Campania da parte del CIAR – Club Italia Amatori Rugby.

Alle ore 10.30 presso l’Auditorium “Gianni Vergineo” della struttura afferente al complesso monumentale di Santa Sofia, dal 2011 patrimonio UNESCO, si ritroveranno decine di rugbisti della Campania che riceveranno dal Presidente CIAR Franco Cenobi le onorificenze per le categorie: Ovale di Bronzo per attività oltre i quindici anni continuativi, Ovale d’Argento per i rugbisti con oltre venti anni di attività, Ovale d’Oro destinato a chi ha praticato rugby per oltre trent’anni ed il prestigioso Ovale d’Oro con Fronda d’alloro per premiare gli oltre quarant’anni di attività. Nell’occasione verranno consegnati anche i premi speciali CIAR e la targa Franco Chiaserotti “Una vita per il rugby”.

Tutti i premi assegnati, come da prassi, sono proposti dal CIAR alla Federazione Italiana Rugby, che valuta le singole domande e ratifica tramite delibera del Consiglio Federale l’assegnazione delle benemerenze.

Il Club Italia Amatori Rugby ha nella sua mission la conservazione delle tradizioni ovali, ed annualmente premia i rugbisti di tutta Italia che, secondo uno specifico regolamento, fanno richiesta al Club tramite apposita domanda che poi viene analizzata per validarne i requisiti.

A Benevento verranno assegnate le benemerenze del 2019, che causa pandemia non sono state conferite: l’evento registrerà un record per il movimento campano in quanto mai prima d’ora erano stati insigniti degli “Ovali” oltre quaranta rugbisti in una sola annata.

Tra i consiglieri nazionali del CIAR vi è Gennaro De Falco, istituzione del rugby campano già Presidente del Comitato Regionale dal 1976 al 1984 e dal 2011 al 2012, decorato con Stella d’Oro CONI, e Campione d’Italia con la Partenope per due volte negli anni Sessanta, ad ancora gli unici due Scudetti conquistati da un Club del sud Italia.

“Gli organizzatori locali, e in particolar modo la Società Rugby Factory Benevento, hanno fortemente voluto impostare questo evento con un profilo alto ed in una location iconica che rende onore alla cerimonia. Noi del CIAR non possiamo che essere onorati di tanto impegno profuso” – commenta De Falco – “Le premiazioni di 18 registrano il record assoluto per una nostra manifestazione in Campania come quantità di benemerenze da consegnare, ed abbiamo raggiunto come regione numeri elevatissimi, simili a quelli del Veneto per intenderci, territorio che periodicamente assegna il maggioro numero di riconoscimenti”.

Ed è proprio a Verona, ed a Roma, che si sono svolti gli ultimi eventi CIAR nel , pertanto dopo oltre due anni di inattività i riflettori di tutto il movimento ovale nazionale saranno puntati su Benevento, luogo simbolo per il CIAR che segna la ripartenza degli eventi ufficiali in presenza.

“Ringrazio sin da ora tutti coloro che si stanno prodigando per svolgere al meglio questa importante giornata” – conclude De Falco – “Invito i rugbisti campani ad associarsi al CIAR per contribuire alla costruzione di una legacy che grazie ad atleti, dirigenti ed arbitri che sono ancora in attività, potrà soltanto impreziosirsi negli anni a venire”.

Evento esclusivo quello di piazza Santa Sofia, a cui potranno accedere soltanto i quarantacinque premiandi ed i pochi pregevoli ospiti a causa della contingenza dei posti in sala. La manifestazione non si esaurirà nel Museo del Sannio ma prevede anche un “terzo tempo” in pieno stile rugbistico presso il limitrofo Teatro “De Simone” in via Franco Niccolò, a cui poi seguiranno diverse riunioni operative della FIR nella seconda metà della giornata.

“Ad un mese dall’inizio ufficiale dei campionati, l’intera giornata di 18 avrà una valenza particolare per tutto il movimento campano” – dichiara Giuseppe Calicchio, Presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby – “Grazie all’impegno del Comitato ed all’entusiasmo dei Club che non vedono l’ora di tornare a giocare, al termine della cerimonia ci riuniremo nel pomeriggio con tutti gli Addetti Comunicazione delle Società di Campania e Molise per confrontarci su alcuni aspetti chiave della ripartenza da divulgare. Un evento volutamente organizzato in presenza dopo gli aggiornamenti periodici di questi anni avvenuti esclusivamente per vie telematiche”.

La riunione degli uffici stampa del territorio sarà ospitata alle ore 15 dall’US Rugby Benevento presso la Club House dello Stadio “Alfredo Dell’Oste” (ex Pacevecchia), mentre in contemporanea si svolgerà l’incontro tra i delegati FIR provinciali ed un tutor per programmare le attività sul territorio; così come si riuniranno anche le Società della provincia sannita con i componenti della neonata Commissione Rilancio Sud: “Ci tengo con orgoglio a sottolineare che il gruppo di lavoro dedicato al Meridione e presieduto da Grazio Menga, abbia scelto la Campania come prima regione da visitare per ascoltare la voce del movimento” – conclude Calicchio – “Benevento sarà la terza tappa di un tour intensivo che partirà il 14 da Salerno e passerà per Napoli il 16. Sarà una settimana importante per tutti noi in cui accumuleremo energie positive che culmineranno in un crescendo costante. Siamo pronti per tornare a giocare”.

Date le numerose richieste di partecipazione all’evento CIAR presso il Museo del Sannio, e per dare l’opportunità al maggior numero possibile di appassionati di seguire la manifestazione, per la prima volta la cerimonia sarà trasmessa integralmente in diretta streaming tramite la pagina Facebook del Comitato Regionale FIR Campania.

Tutte le manifestazioni in programma 18, si terranno nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione anti-Covid.