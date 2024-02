BENEVENTO LONGOBARDA. DOMENICA AL TEATRO ROMANO INIZIA LA STAGIONE RIEVOCATIVA 2024

Domenica 4 l’Associazione Culturale Benevento Longobarda darà inizio alla stagione rievocativa 2024, che sarà, come ogni anno, colma di eventi di grande importanza.

I rievocatori dell’associazione saranno infatti ospiti di numerose istituzioni culturali e potranno far conoscere la Storia del Ducato longobardo di Benevento a decine di migliaia di persone che assisteranno ai tanti eventi in cui Benevento Longobarda sarà protagonista.

Si comincerà, come detto, domenica 4 al Teatro Romano di Benevento dalle ore 11 alle ore 13, con uno spettacolo di rievocazione storica dal titolo “Werra”, che sarà incentrato sulle modalità di conduzione della guerra da parte dei Longobardi. Si tratterà della ricostruzione dettagliata degli schieramenti in battaglia dell’esercito dei Longobardi, così come descritti nello “Strategikon” dell’Imperatore Maurizio del VI secolo e in altre fonti storiche. Il pubblico sarà coinvolto nella ricostruzione e potrà partecipare agli schieramenti, in modo da rendersi conto in prima persona del modo di conduzione della guerra da parte dei Longobardi; oltre a questo verranno descritte le battaglie più importanti nella storia dei Longobardi e verranno simulati alcuni scontri significativi. Verranno inoltre evidenziate le parole di origine longobarda connesse con la guerra e le battaglie che sono poi entrate nel vocabolario italiano e saranno illustrate le modalità di reclutamento dei guerrieri per l’esercito o per la “sculca”, ossia la polizia urbana che aveva il compito di applicare la legge e rendere effettive le sentenze dei giudici. Verranno descritte le leggi militari del Re Astolfo e la suddivisione interna all’esercito longobardo, con particolare riferimento all’esercito del Duca di Benevento, la cui organizzazione è stata ricostruita dall’associazione sulla base delle fonti storiche. Infine, verranno illustrate le singole armi dei longobardi nel loro funzionamento e nella loro storia archeologica.

Dopo l’evento di , Benevento Longobarda si preparerà alla lunga stagione 2024, che vedrà i rievocatori beneventani protagonisti in varie regioni d’Italia (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lombardia, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Campania), in occasione di eventi di grande partecipazione e all’interno di location suggestive, come ad esempio in diversi parchi archeologici e musei di grande pregio. L’associazione continuerà anche a lavorare con le scuole della provincia e del capoluogo, ospiterà altre migliaia di studenti e visitatori nel proprio Living Museum e proseguirà l’opera di divulgazione storica sui propri canali social, nel tentativo di superare il record di 328mila visualizzazioni registrato nel 2023 su tik tok con i propri “cortibardi”, brevi video di divulgazione storica che hanno riscontrato un inimmaginabile successo di pubblico. Nei prossimi giorni ci metteremo al lavoro per organizzare la “festa del tesseramento 2024” che si svolgerà presso la nostra sede, nella speranza di poter aumentare ancora di più il numero di nostri soci. Avanti Longobardi, la storia non si ripete, ma si rivive!!!