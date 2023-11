CALCIO A 5. AL PALATEDESCHI ALLE ORE 20.30 BENEVENTO 5 – CUS MOLISE

Dopo il pareggio rocambolesco di Martina Franca, il GG TeamWear Benevento 5 torna al PalaTedeschi.

La squadra di Andrea Centonze, domani alle 20.30, ospita il CLN Cus Molise: Fabio Parretti (Prato) e Cristoforo Corsini (Taranto) saranno gli arbitri del match, Nicola Sorriso (Frattamaggiore) il crono.

La gara sarà trasmessa sulla piattaforma di Futsaltv.it.

«L’amarezza per il pari di sabato scorso è ancora tanta, è un boccone duro da digerire – dice Davide De Crescenzo.- Ma dobbiamo reagire subito, partendo già da domani: abbiamo lavorato questa settimana per correggere quei piccoli dettagli che fanno sempre la differenza». «Il Cus Molise è un’ottima avversaria, secondo me ha una classifica che non gli fa onore – continua il giocatore giallorosso.- Noi dobbiamo pensare a giocare la nostra gara come sappiamo e lottare su ogni pallone. Credo che nessuno si aspettava un inizio di campionato così: dobbiamo proseguire in questa direzione e pensare partita dopo partita».

Serie A2 Elite (8a giornata)

GG TEAMWEAR BENEVENTO 5

CUS MOLISE

Venerdì 17 novembre, ore 20:30

PalaTedeschi