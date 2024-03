CALCIO MESSINA. MISTER MODICA NE CONVOCA 23

I giallorossi ritroveranno l’ex tecnico Auteri, portato in riva allo Stretto dal presidente Sciotto all’inizio della passata stagione. Il Benevento dovrà fare a meno di alcuni titolari squalificati tra cui Improta, Karic e Starita ma nonostante questo potrà contare su una rosa di tutto rispetto.

I giallorossi invece giungono in Campania con altrettante assenze pesanti, Piana sconterà proprio con i sanniti l’ultima giornata di squalifica insieme a Manetta, Emmausso invece rientrerà per la sfida casalinga contro il Foggia a causa dell’espulsione diretta rimediata mercoledì sera con il Crotone. Nota lieta il rientro dall’infortunio di Pacciardi che prenderà quindi parte alla spedizione in terra campana.

La partita di andata terminó 0-1 in favore del Benevento grazie alla rete di Ciano, a seguito di un match decisamente equilibrato con tante occasione da una parte e dall’altra.

I convocati di Modica per Benevento – Messina:

Portieri: Di Bella Antonio, Fumagalli Ermanno.

Difensori: Dumbravanu Daniel, Fumagalli Jacopo, Lia Damiano, Ortisi Pasqualino, Pacciardi Federico, Polito Vincenzo, Salvo Giuseppe, Zona Samuele.

Centrocampisti: Civilleri Marco, Firenze Marco, Franco Domenico, Frisenna Giulio, Giunta Francesco, Scafetta Francesco.

Attaccanti: Cavallo Carlo, Luciani Pierluca, Plescia Vincenzo, Ragusa Antonino, Rosafio Marco, Signorile Sabino, Zunno Marco.

Gianmarco Fiumara