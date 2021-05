CALVI CAPITALE PER UN GIORNO DEL TRIAL 4×4. TRIONFA IL DUO LOCALE IBELLI-GIARDIELLO CON UNA PRESTAZIONE IMPECCABILE

Grande successo a Calvi per la seconda tappa del trofeo italiano trial 4×4, organizzato dalla Federazione Italiana Fuoristrada. Alla manifestazione, organizzata e gestita dai Gladiatori4x4 A.P.S. club sannita, hanno preso il via 17 equipaggi provenienti dalla Calabria, dal Lazio e dalla tutta la Campania.

La sua posizione geografica facilmente raggiungibile e la morfologia del terreno dove è stato realizzato il percorso sono stati i motivi che hanno indotto gli organizzatori a scegliere il Comune di Calvi come centro del medio calore dove svolgere il secondo trofeo regionale valevole per la seconda tappa nazionale trial 4 x4.

La tappa è stata articolata in un percorso delimitato con dei passaggi obbligatori tra due paletti di legno, che i piloti con i loro veicoli dovevano superare – pena secondi di penalizzazione – senza toccarli. In base alla preparazione del veicolo ci sono 4 categorie che vanno da veicoli prettamente di serie così come usciti dalla casa costruttrice, fino a veicoli prototipi fortemente modificati che montano motori non originali che arrivano a potenze fino a 450 cv. “Un apprezzamento – ha dichiarato il responsabile Giuseppe Fusco, giudice unico di gara – va al Presidente del Sodalizio Errico Coppolaro, al Vice Presidente Michele Massaro ed al Segretario Pierpaolo Capone che hanno lavorato assiduamente per la riuscita della stessa. Un ringraziamento deve essere rivolto alle due aziende che hanno sponsorizzato l’evento, garantendo non solo la realizzazione di un grande percorso ma anche e soprattutto un’assistenza continua durante la gare. Unica nota dolente è stata la limitazione del pubblico a causa delle vigenti norme anticovid-19”.

“Desidero esprimere – ha dichiarato il consigliere comunale delegato allo sport Antonio Ucci, desidero esprimere un caloroso ringraziamento al Club Gladiatori 4×4 per l’impegno, la passione ed il lavoro profuso nell’organizzazione della seconda prova, anno 2021, del Trofeo Regionale trial 4×4 – Campania, valevole per il Campionato Nazionale. L’evento ha rappresentato un momento di rilevanza per promuovere l’immagine del nostro territorio e, nel contempo, entusiasmo verso una disciplina che ha tanti estimatori. Un grazie anche ai numerosi equipaggi che hanno partecipato alla gara, un plauso va anche ai nostri concittadini Ibelli e Giardiello giunti primi nella loro categoria, messi a dura prova da svariati e complessi ostacoli presenti lungo i vari percorsi. Il pilota Angelo Ibelli, vincitore della gara ha dichiarato “Dopo tanti sforzi, intoppi e decisioni difficili ne abbiamo la prova: la tenacia e la sinergia tra l’Amministrazione comunale di Calvi nella figura del Sindaco Armando Rocco ed il Club Gladiatori 4X4 hanno consentito la realizzazione della seconda Tappa del Campionato di Trial 4X4 Campania, valevole per il Campionato Nazionale.Grazie a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e all’instancabile Giudice Unico Dott. Giuseppe Fusco. Persone animate dalla passione incondizionata per il fuoristrada. Senza la passione di tutti, infatti, tutto questo non sarebbe stato possibile e la soddisfazione più grande sta nel sentirsi parte di qualcosa di unico, nei volti stanchi e felici di tutti. Ciliegina sulla torta: il primo posto, ottenuto insieme al navigatore Lino Giardiello nella Categoria bianchi (due blocchi differenziali). Il Trial fuoristrada, nato come uno sport di “nicchia” sta sempre più diventando una realtà consolidata al pari di altri sport. E’ multigenerazionale, non ha limiti d’età e questo lo rende ancor più speciale”Alle parole del pilota Angelo Ibelli sono seguite quelle del navigatore Lino Giardiello “È stato davvero un grande momento di sport, in un percorso bello, difficile ma al tempo stesso spettacolare. Vincere nel proprio paese, è un’emozione indescrivibile. Ci tenevamo a fare bella figura tra le mura amiche e siamo riusciti ad ottenere un risultato importante. La seconda vittoria nelle due tappe sino ad ora disputate. Un grande risultato che ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato”. “È stata una grande giornata di sport – ha dichiarato il consigliere comunale Vincenzo Gnerre. La nostra pista ha certamente messo in risalto lo spettacolare sport del trial a cui giorno dopo .giorno si avvicinano sempre più persone. La pista è stata molto apprezzata da tutti sia per i percorsi realizzati che per la facilità di visione che ha permesso agli spettatori di vedere contemporaneamente i vari percorsi . Mi congratulo con i nostri concittadini Ibelli e Giardiello per aver ottenuto con tenacia e determinazione la vittoria della tappa”. “È stata una giornata – ha dichiarato il Sindaco di Calvi Avv. Armando Rocco – molto bella in cui è emerso uno sport, qual è il trial 4×4, sempre più in crescita. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Calvi come tappa del Campionato e tutti i partecipanti. Per noi è stato un’ulteriore vetrina per valorizzare il nostro bel territorio. Mi congratulo con i vincitori, gli amici Angelo Ibelli e Lino Giardiello, per aver ottenuto la vittoria della tappa. Angelo e Lino hanno confermato tra le mura amiche tutto il loro indiscusso talento in uno sport spettacolare, dalle mille emozioni. A loro giungano le mie più sentite congratulazioni, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità Calvese”.