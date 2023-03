CAMPIONATI MATEMATICA, I.C. F. TORRE DESIGNATA SEDE SEMIFINALI

L’Istituto Comprensivo “Federico Torre” di Benevento prosegue le attività di ampliamento dell’offerta formativa con i progetti “Pitagora si diverte” e “Matematica & Realtà”, finalizzati al potenziamento delle discipline matematiche, sempre in un’ottica di innovazione

didattica e metodologica.

Nell’ambito del progetto “Pitagora si diverte”, gli alunni delle classi terze della scuola primaria hanno partecipato alla gara “Coppa Lorenzi”, che consiste in una serie di otto quesiti-giochi matematici da risolvere in un tempo non superiore ai 90 minuti, mentre le classi quarte e quinte della scuola primaria hanno partecipato ai Campionati Junior di Matematica, organizzati da MATEINITALY, con la collaborazione del Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado partecipano ai campionati internazionali. Dopo i quarti di finale, già superati, il giorno di sabato 18 Marzo 2023 ci saranno le semifinali, per le quali il nostro Istituto è la sede designata.

In tale occasione, l’I.C. “F. Torre” ospiterà 215 allievi, provenienti da ben 10 Istituti Comprensivi della Campania e della Puglia:

Le scuole partecipanti sono:

I.C. Statale di Ponte PONTE

I.C. Leonardo Murialdo FOGGIA

Liceo Scientifico “Mancini” AVELLINO

I.C. Federico Torre BENEVENTO

I.C. ILARIA ALPI MONTESARCHIO

I.C. MOSCATI BENEVENTO

I.C. GIOVANNI PASCOLI BENEVENTO

I.C. MONTESARCHIO1 MONTESARCHIO

I.I.S. Liceo Fermi MONTESARCHIO

I.C. Dante Alighieri FOGGIA.

La finale nazionale si svolgerà a Milano presso l’Università “Bocconi” in data 13 maggio 2023.

Seguirà, entro la giornata di lunedì 13 marzo, avviso specifico per le indicazioni operative da parte dello scrivente.